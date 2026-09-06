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Frío polar y ráfagas de 60 km/h llegan al Río de la Plata el viernes 4, sábado 5 y domingo 6: qué tener en cuenta antes de salir a navegar.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el ingreso de una masa de aire de origen polar que impactará de lleno en el Río de la Plata entre el viernes 4 y el domingo 6 de septiembre .

Qué dice el SMN sobre el frente frío

El organismo emitió alerta amarilla por viento y frío extremo, con vientos del sector sur de entre 40 y 60 km/h y ráfagas que podrían superar los 90 km/h en algunos sectores.

Este viernes todavía será una jornada relativamente amable: máxima cercana a los 17°C y sol la mayor parte del día.

El cambio se nota desde la noche del viernes, cuando el viento rota al sur y arranca el descenso térmico.

El sábado la mínima caerá a entre 3 y 5°C, con una máxima que no pasará los 12°C. El domingo se espera el pico de frío, con heladas de intensidad moderada a fuerte.

Frío polar y ráfagas de 60 km/h llegan al Río de la Plata el viernes 4, sábado 5 y domingo 6: qué tener en cuenta antes de salir a navegar. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué tener en cuenta antes de salir a navegar

Para quienes usan el río este fin de semana, el pronóstico marca una diferencia clara entre el viernes y los dos días siguientes:

Viernes: viento del sudoeste de 15 a 36 km/h, río manejable tanto en la zona interior como exterior

Sábado: ráfagas de 45 a 60 km/h, superficie agitada y posible bajante marcada

Domingo: persiste el viento sur, con sensación térmica muy por debajo de la temperatura real

Se recomienda confirmar el estado de mareas actualizado antes de zarpar, ya que con viento sostenido el nivel del río puede variar respecto de lo calculado

El SMN recomendó, además, asegurar objetos sueltos en el exterior y evitar actividades al aire libre durante los picos de ráfaga.