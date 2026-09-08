El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 8 de septiembre de 2026.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 8 de septiembre

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad en gran parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, un frente afectará el noroeste, generando cielos nubosos y precipitaciones en Galicia y el oeste del área cantábrica, que serán localmente fuertes.

Se esperan intervalos de nubes bajas en Baleares, Alborán y el Estrecho, así como chubascos aislados en el bajo Ebro y los Pirineos. Las temperaturas serán elevadas en muchas zonas, superando los 35 grados en el sur y nordeste, con noches tropicales en la mitad sur y el nordeste peninsular.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

En Madrid, se espera un día inicialmente poco nuboso, con nubosidad alta aumentando y temperaturas que oscilarán entre 21 y 37 grados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos y algunas nubes altas en las sierras. Neblina en el litoral mediterráneo y polvo en suspensión en la mitad occidental. Temperaturas máximas de 39 grados y mínimas de 18, con vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será mayormente soleado por la mañana, con nubes bajas en el litoral sur de Tarragona y un aumento de nubes por la tarde. Se prevén chubascos aislados con tormenta en el interior del sur de Tarragona y posibles chubascos fuertes al final del día en el norte del Pirineo de Lleida y Valle de Arán. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 38 grados, con un ascenso en el Ampurdán. El viento será flojo y variable, intensificándose a moderado en la mitad norte al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado inicialmente, aunque a partir del mediodía habrá intervalos nubosos. Se esperan chubascos dispersos y tormentas, especialmente en la mitad oriental de Teruel y en el Pirineo por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 39 grados, con un ligero descenso en algunas áreas. El viento será flojo por la mañana, aumentando a moderado del suroeste en la tarde, con posibilidad de rachas fuertes en el valle del Ebro al final del día.

El clima en Asturias estará caracterizado por nubes bajas al inicio, aumentando a nubosos y cubiertos por la tarde, con brumas y nieblas en zonas altas. Se prevé lluvia débil a moderada, más intensa en el suroeste y la Cordillera, con posibles chubascos. Las temperaturas oscilarán entre 26 y 14 grados, con un ligero descenso y vientos flojos que se intensificarán en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas casi sin cambios, con descenso diurno en el sur y ascenso en el norte; viento flojo variable, tendiendo por la mañana a flojo a moderado del sur.

Poco nuboso con intervalos de nubes bajas en el norte de las islas montañosas. Calima ligera, más significativa en medianías y cumbres. Ascenso de las temperaturas, alcanzando máximas de 35 °C y mínimas de 22 °C. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en franjas costeras, más intenso a primeras horas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana, con aumento de nubes por la tarde y altas temperaturas alcanzando los 39 grados en la Comunidad Valenciana.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso al principio, con nubes bajas en el norte, aumentando la nubosidad a lo largo del día y con precipitaciones ocasionales, especialmente en el noroeste montañoso por la tarde. Las lluvias podrían ser localmente fuertes y con tormenta, aunque en el este y sur será poco probable. Se prevén brumas y bancos de niebla en el tercio norte. Las temperaturas oscilarán entre un mínimo de 10 grados y un máximo de 35 grados, con un ligero descenso en las máximas y mínimas y un viento del oeste que aumentará a moderado, cambiando a componente norte en la mitad norte al final de la tarde.

El clima se presentará poco nuboso al inicio, aumentando la nubosidad alta a lo largo del día. Las temperaturas mínimas subirán en la Mancha, mientras que en los sistemas Central e Ibérico descenderán. Se esperan máximas de hasta 36 grados en la Mancha y zonas llanas, con vientos flojos que se intensificarán durante las horas centrales. La máxima en la región será de 38 grados y la mínima de 11 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con nubes bajas, brumas y polvo en suspensión, tendiendo a poco nubosos por la tarde; mínimas sin cambios, máximas en ascenso y vientos flojos de levante girando a moderados de oeste.

Melilla: cielos nubosos con brumas matinales, tendiendo a poco nuboso por la tarde; vientos flojos variables y temperaturas entre 22 y 32 grados (mínimas en descenso y máximas en ascenso).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nublados con brumas y nieblas en zonas elevadas, probables lluvias en el norte y descenso de temperaturas, alcanzando máximas de 32°C y mínimas de 14°C, con viento variable que se intensificará por la tarde. Por otro lado, el clima en Navarra estará poco nuboso con intervalos de nubes bajas, aumentando a nuboso por la tarde, con posibles lluvias débiles y chubascos tormentosos, temperaturas entre 15 y 33 grados y viento flojo que se intensificará en la Ribera.

Poco nuboso por la mañana, nubes medias y altas en la tarde con posibilidad de lluvia y tormentas, temperaturas entre 15 y 35 grados. Viento flojo variable, aumentando a noroeste moderado.

Contenido generado por inteligencia artificial.