El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una nueva alerta meteorológica para este sábado 5 de septiembre que alcanza a distintas regiones de la Argentina.

El escenario incluye fuertes vientos, ráfagas que podrían llegar a los 100 km/h y nevadas persistentes en sectores cordilleranos.

Las condiciones más intensas se concentran en el norte, Cuyo y la Patagonia, aunque también hay advertencias para el sur de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué provincias están bajo alerta meteorológica este sábado?

Las advertencias alcanzan a Jujuy, Salta y Catamarca, donde se esperan vientos de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas de hasta 100 km/h en las zonas más elevadas.

También hay alerta por viento para Mendoza, San Luis, San Juan y La Rioja, con velocidades previstas de entre 30 y 45 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 65 km/h.

En el sur de Buenos Aires, en tanto, se esperan vientos del sector sur de entre 25 y 45 km/h, con ráfagas de hasta 70 km/h.

El SMN emitió alertas amarillas por fuertes vientos y nevadas para este sábado en varias provincias argentinas.

¿Dónde nevará y cuánto puede acumularse?

Uno de los puntos que concentra mayor atención es la cordillera de Neuquén, donde coinciden una alerta por viento y otra por nieve.

El SMN anticipó vientos de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas superiores a 90 km/h. Al mismo tiempo, se prevén nevadas persistentes, con una acumulación estimada de entre 10 y 30 centímetros, aunque el registro podría ser mayor en determinados sectores.

En las áreas más bajas tampoco se descarta que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia.

¿Cómo estará el tiempo en Buenos Aires durante el fin de semana?

En la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, el sábado se presenta con nubosidad variable, condiciones inestables y posibilidad de lluvias aisladas. La probabilidad de precipitaciones estará entre el 10% y el 40% durante la tarde.

Además, se espera viento del sector sur con ráfagas de entre 42 y 50 km/h, acompañado por temperaturas de entre 7°C y 14°C, lo que podría aumentar la sensación de frío.