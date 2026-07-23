El cielo se partirá en dos: llega un diluvio histórico con fuertes tormentas, caída de granizo y lluvias intensas

El clima en la Argentina comenzó con varias provincias afectadas por la inestabilidad, ya sea por fuertes tormentas, intensas lluvias, caída de granizo o ráfagas de viento.

En el caso de la zona norte del país, varias provincias tendrán la llegada de una fuerte tormenta, según el último informe del Servicio Meteorológico Nacional.

Llega un diluvio histórico con fuertes tormentas

Según el SMN, las siguientes provincias tienen alertas climáticas por la inestabilidad:

Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan y Santa Cruz: alerta amarilla por fuertes nevadas .

Listado de localidades afectadas:

Cordillera de Calingasta.

Cordillera de Las Heras - Cordillera de Luján de Cuyo - Cordillera de Tupungato.

Bariloche - Cordillera de Pilcaniyeu - Cordillera de Ñorquincó.

Junín - Rivadavia - Valles de Luján de Cuyo - Valles de San Carlos - Valles de Tunuyán - Valles de Tupungato.

Cordillera de San Carlos - Cordillera de Tunuyán.

Cordillera de Aluminé - Cordillera de Chos Malal - Cordillera de Loncopué - Cordillera de Minas - Cordillera de Picunches - Cordillera de Ñorquín.

Así son las alertas amarillas, según el SMN. Servicio Meteorológico Nacional.

Cuando el SMN anuncia alerta amarilla por nevadas es porque se prevén valores de nieve acumulada entre 20 y 50 centímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

En las zonas más bajas se prevén valores de nieve acumulada entre 5 y 20 centímetros. No se descarta precipitación en forma de lluvia y nieve o lluvia.

Recomendaciones del SMN

Para la alerta por nevadas, el organismo aconseja evitar desplazamientos innecesarios y, en caso de circular por rutas cordilleranas, hacerlo únicamente con vehículos preparados para hielo y nieve, dado que la visibilidad puede reducirse de forma considerable.

En la escala del Servicio Meteorológico, este nivel se ubica por debajo de la alerta naranja y la alerta roja, reservadas para situaciones de mayor severidad.

De todos modos, la variabilidad del clima en la provincia de Mendoza durante el invierno hace que estas condiciones puedan intensificarse en pocas horas, por lo que se recomienda seguir los canales oficiales del SMN.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En tanto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará con nublado en lo que queda de este miércoles. La máxima para hoy es de 13°C, mientras que la mínima es de 9°C.