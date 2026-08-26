Una de las figuras más importantes de OLGA dejará el streaming.

OLGA, uno de los canales de streaming más importantes del país, atraviesa un momento crucial con la posible salida de uno de sus conductores más importantes y más queridos por el público.

En medio de rumores de cambios de grilla y nuevas incorporaciones, se filtró que una de sus figuras fundacionales estaría a punto de abandonar la conducción de su programa diario.

La bomba fue detonada por Ángel de Brito durante su ciclo en Bondi, donde detalló no solo los movimientos internos que planea la productora, sino el sorpresivo giro en la rutina de su principal referente: Migue Granados.

¿Por qué Migue Granados dejaría el stream diario en OLGA?

Según la información exclusiva revelada por el conductor, el creador de Soñé que volaba habría tomado una decisión trascendental sobre su futuro empresarial y profesional.

“Dicen, yo no lo tengo confirmado, es un rumor, que Migue vendió su parte de OLGA por una buena cifra”, lanzó De Brito.

Sin embargo, el alejamiento no sería definitivo. La intención de Granados es continuar ligado al canal desde otro lugar, ya que “está cansado” de la exigencia que demanda el aire de lunes a viernes.

Migue Granados en OLGA.

Este dato fue reforzado por el periodista Agus Rey en el programa La Linterna, quien aportó mayor precisión sobre los tiempos de esta salida.

“Migue le dijo a su entorno más cercano que estaba casi seguro de que en diciembre deja la conducción de su programa diario. No se va a desvincular, pero va a seguir en otro rol”, aseguró.

Los cambios en la grilla de OLGA que afectarían a otras figuras

La dirección busca rearmar su programación y ya comenzó a tantear a duplas de peso pesado para retener a la audiencia.

De Brito reveló que hubo un acercamiento concreto con Verónica Lozano y Leo Montero para liderar un nuevo ciclo.

Les ofrecieron el horario de 12 a 13 hs, pero Lozano declinó la oferta porque le quitaría tiempo de preparación para Cortá por Lozano y sus próximas grabaciones en MasterChef Juniors.

Tras la negativa, desde OLGA les propusieron la franja de 8 a 10 de la mañana. Este movimiento encendió las alertas, ya que de concretarse, implicaría cambiarle el horario al programa que actualmente lidera Nati Jota.

Por el momento, el futuro de OLGA de cara al 2027 promete una pantalla renovada, con Migue Granados operando en nuevos formatos y una fuerte apuesta por reestructurar la grilla para mantener el liderazgo en la guerra del streaming.