El secreto contra los granos: la combinación con huevo que se volvió tendencia para limpiar los poros

En la búsqueda constante de tratamientos accesibles para mejorar el aspecto de la piel, las plataformas digitales han coronado a un nuevo protagonista de la cosmética natural .

Se trata de una fórmula casera enfocada en desobstruir los poros y reducir la presencia de impurezas en el rostro, aprovechando las propiedades astringentes y reafirmantes del huevo.

Propiedades y beneficios de la fórmula viral

Efecto tensor natural: La clara de huevo es rica en proteínas (como la albúmina) y minerales que ayudan a estirar la piel temporalmente, minimizando la apariencia de los poros dilatados.

Control de sebo: Ayuda a absorber el exceso de grasa en la zona T del rostro (frente, nariz y barbilla), reduciendo el brillo indeseado.

Acción exfoliante suave: Al combinarse con ingredientes como jugo de limón o miel, potencia su capacidad para eliminar células muertas y combatir la acumulación de bacterias.

Paso a paso para preparar y aplicar la mascarilla casera

Para elaborar esta fórmula se requiere batir una clara de huevo a punto de nieve y sumarle opcionalmente unas gotas de jugo de limón o una cucharadita de miel.

El secreto contra los granos: la combinación con huevo que se volvió tendencia para limpiar los poros

Una vez obtenida la mezcla, se distribuye una capa fina sobre el rostro limpio y se colocan encima tiras de papel de cocina o pañuelos desechables , aplicando luego una segunda capa de huevo para sellar la mascarilla.

El tratamiento debe dejarse actuar durante un lapso de entre 15 y 20 minutos hasta que la preparación se seque por completo y adquiera una textura rígida.

Finalmente, el papel se retira suavemente desde los bordes hacia el centro y se concluye el proceso enjuagando la cara con abundante agua tibia para eliminar cualquier residuo .

Recomendaciones y advertencias dermatológicas

Aunque este truco casero ha ganado popularidad por su bajo costo y resultados inmediatos en la textura del cutis, los especialistas sugieren actuar con precaución .

El uso de huevo crudo en la piel conlleva un riesgo menor de contaminación por bacterias como la Salmonella, mientras que el agregado de limón puede causar manchas o irritaciones si la piel se expone al sol.

Por este motivo, se recomienda realizar una prueba en una pequeña área de la mano antes de aplicarlo en el rostro y consultar con un dermatólogo antes de sumarlo a la rutina habitual.

Alternativas naturales y efectivas para complementar el cuidado facial

Más allá del uso del huevo, existen otros ingredientes de origen natural ampliamente utilizados para combatir las imperfecciones del rostro y regular el exceso de grasa .

Entre las opciones más destacadas se encuentra la mascarilla de arcilla verde o bentonita, reconocida por su elevada capacidad de absorción de toxinas y sebo profundo, lo que ayuda a desinfectar y purificar los poros sin alterar drásticamente la barrera cutánea.

Asimismo, la aplicación de gel de aloe vera puro combinado con unas gotas de aceite esencial de árbol de té ofrece una acción antibacteriana y antiinflamatoria ideal para calmar el enrojecimiento de los brotes activos.