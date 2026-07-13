Un narco mexicano en Puerto Madero: lo buscaban en todo el mundo y lo capturaron en Buenos Aires.

La captura de un ciudadano mexicano con pedido de captura internacional volvió a poner el foco sobre la cooperación entre distintos organismos de seguridad para localizar a personas buscadas por la Justicia de otros países. El procedimiento se realizó en el barrio porteño de Puerto Madero, donde el sospechoso fue detenido tras una investigación de inteligencia.

El hombre era requerido por un tribunal de Estados Unidos por una causa vinculada al narcotráfico. Luego de confirmar que la orden judicial seguía vigente, las autoridades argentinas avanzaron con el operativo que permitió concretar el arresto y ponerlo a disposición de la Justicia local mientras continúa el proceso de extradición.

Cómo fue la investigación que permitió localizar al prófugo

El detenido fue identificado como Rodolfo Junior Aguirre Covarrubias, un ciudadano mexicano que era buscado desde hacía varios años por la Justicia del Distrito Norte de Illinois. Según informó el medio TN, está acusado de delitos relacionados con la posesión, distribución y comercialización de más de diez kilogramos de cocaína en una causa iniciada en 2016.

El secretario de Inteligencia de Estado, Cristian Auguadra, explicó que “mediante tareas de inteligencia y con la colaboración de la Dirección Nacional de Migraciones, la SIDE detectó el ingreso al país del prófugo”. Además, señaló que, una vez confirmada la vigencia del requerimiento judicial con las autoridades estadounidenses, se dio intervención a Interpol de la Policía Federal Argentina para avanzar con la captura.

Qué ocurrirá ahora con el ciudadano mexicano detenido

De acuerdo con la información conocida, Aguirre Covarrubias había recuperado anteriormente la libertad bajo fianza en Estados Unidos, pero incumplió las condiciones impuestas por el tribunal, situación que derivó en la emisión de un pedido de captura internacional.

El subsecretario de Inteligencia, José Lago Rodríguez, sostuvo que “la detención fue posible gracias al funcionamiento articulado del Sistema de Inteligencia Nacional y a la cooperación internacional”. También confirmó que el acusado permanecerá a disposición de la Justicia argentina mientras se desarrolla el correspondiente proceso de extradición hacia Estados Unidos, donde deberá responder por los cargos que pesan en su contra.