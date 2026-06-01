Una joven de 19 años llamada Tatiana estuvo desaparecida durante más de dos semanas en Córdoba. Sus familiares la buscaban de forma desesperada, pero no lograban obtener ninguna pista sobre su paradero. El paso de los días aumentaba la angustia de todo su entorno.

Pro eso, la madre de la joven decidió participar de una marcha masiva por el femicidio de Agostina Vega. En esta movilización, aprovechó la presencia de los manifestantes y de los medios para repartir volantes con la foto de su hija. El triste caso de la adolescente de 14 años sirvió como motor para visibilizar su propia causa.

Una tragedia que sirvió para salvar a otra víctima

Esta acción en medio de la movilización generó un gran impacto social en pocas horas. El reclamo se volvió viral en las redes y llegó de inmediato a las autoridades policiales. La presión social obligó a reactivar los mecanismos de búsqueda de manera urgente.

Gracias a la difusión, la policía de Córdoba inició un fuerte operativo de rastrillaje en la zona céntrica. Los investigadores recolectaron datos precisos sobre los últimos movimientos de la joven en la ciudad. El despliegue abarcó varias cuadrillas civiles y de la fuerza de seguridad.

Finalmente, los efectivos policiales encontraron a la joven sana y salva el domingo por la tarde. El hallazgo ocurrió en la esquina de boulevard Illia y Tránsito Cáceres de Allende, un intersección que se encuentra ubicada muy cerca de la Terminal de Ómnibus local .

El final de la historia con sensaciones agridulces

La joven recibió asistencia médica y psicológica inmediata por parte de los profesionales de salud. Luego fue trasladada junto a un familiar directo a la sede judicial correspondiente. Allí se completaron todos los trámites legales que dicta el protocolo para estos casos.

Los vecinos del barrio General Savio celebraron con mucha emoción la aparición con vida de la joven. Sin embargo, la comunidad cordobesa mantiene su fuerte reclamo por el doloroso crimen de Agostina. Las marchas por justicia continuarán durante los próximos días en la provincia.

La madre de la joven aparecida agradeció el apoyo de todas las personas que compartieron la imagen de su hija. Este caso demostró el valor de la solidaridad entre familias que sufren por la inseguridad. La visibilidad mediática resultó una herramienta clave para resolver una búsqueda que parecía estancada.