La Ley de Sucesiones en Argentina establece que un testamento puede ser declarado nulo si presenta defectos de forma.

Esta irregularidad puede impedir que una persona, o más, que estaba designada dentro del testamento como heredera, no cobre la herencia ni reciba los bienes automáticamente.

El Código Civil y Comercial de la Nación determina cuáles son los requisitos que deben respetarse para que las disposiciones testamentarias tengan validez y establece otras causas por las que el documento puede ser impugnado.

Ley de Sucesiones: cuándo pueden anular un testamento por defectos de forma

Uno de los motivos por los que un testamento puede ser declarado nulo es el incumplimiento de las formalidades exigidas por la ley. En este sentido, es importante aclarar que no basta con que una persona deje por escrito cómo quiere distribuir sus bienes: el documento debe ajustarse a los requisitos legales correspondientes para que sus disposiciones sean válidas.

Los defectos de forma pueden comprometer la validez del testamento y abrir la posibilidad de que sea impugnado. Si la nulidad es declarada, las disposiciones testamentarias afectadas pueden perder sus efectos jurídicos, lo que repercute en la distribución de los bienes entre los herederos.

Testamento firmado en un escritorio. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Por eso, al momento de otorgar un testamento, es fundamental respetar las formalidades previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Asimismo, la validez del documento dependerá de que se cumplan las exigencias legales aplicables al tipo de testamento utilizado.

Las causas por las que un testamento puede ser declarado nulo

Por violar una prohibición legal.

Por haber sido otorgado por una persona privada de la razón al momento de testar, una circunstancia que debe demostrar quien impugna el acto.

Por haber sido otorgado por una persona judicialmente declarada incapaz.

Cuando el testador tiene limitaciones para comunicarse oralmente y no sabe leer ni escribir, excepto si otorga el testamento por escritura pública con la participación de un intérprete.

Por haber sido otorgado con error, dolo o violencia.

Qué pasa con la herencia si el testamento es declarado nulo

La nulidad de un testamento impide que se cumplan las disposiciones que la persona dejó para repartir sus bienes y que los herederos designados no cobren la herencia.

En esos casos, la distribución del patrimonio deberá resolverse conforme a las reglas legales que correspondan, lo cual podría hacer que determinadas personas queden fuera del reparto de bienes.

Esto significa que los herederos no pueden dar por hecho que recibirán los bienes en la forma prevista en un documento cuestionado. Si existen defectos de forma, será necesario determinar si esas irregularidades afectan la validez del testamento y qué consecuencias jurídicas producen.

La declaración de nulidad, por su parte, tampoco implica necesariamente que todos los familiares queden excluidos de la herencia, pero en algunos casos esto puede ocurrir.

Ley de Sucesiones: qué parte de la herencia pueden recibir los herederos

El Código Civil y Comercial de la Nación también establece límites a la libertad de testar para proteger los derechos de determinados familiares.

Tanto los descendientes, los ascendientes y el cónyuge cuentan con una porción legítima de la herencia, de la que no pueden ser privados mediante un testamento.

Las proporciones que establece la legislación son las siguientes:

Descendientes: tienen una porción legítima de dos tercios de la herencia. El tercio restante puede distribuirse mediante testamento, dentro de los límites legales.

Ascendientes: tienen protegida la mitad de la herencia.

Cónyuge: cuenta con una porción legítima equivalente a la mitad de la herencia.

Estas proporciones determinan qué parte de los bienes puede distribuirse libremente mediante un testamento y qué parte debe reservarse para los herederos legitimarios.