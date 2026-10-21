Una mujer triste en un velorio.

Para iniciar una sucesión en Argentina y tramitar una herencia, es necesario reunir documentación que permita acreditar el fallecimiento de la persona, demostrar el vínculo con los herederos e identificar los bienes que integran el patrimonio.

Aunque los requisitos pueden variar según cada caso, contar con las partidas, títulos correspondientes y otros certificados, permiten que la primera instancia del proceso sucesorio sea más ágil y sencillo de iniciar.

Qué documentación hay que presentar al abogado para iniciar una sucesión

Según la información publicada por el estudio jurídico Abogado Sucesiones en su sitio web, la documentación que generalmente se solicita incluye:

Partida de defunción: acredita el fallecimiento de la persona causante de la sucesión.

Partidas de nacimiento de los hijos: tanto de los que están vivos como la partida de defunción de aquellos que hayan fallecido.

Partida de matrimonio: si la persona fallecida estaba casada.

Partida de defunción del cónyuge: cuando la persona fallecida era viuda.

Documentación que acredite otros vínculos familiares: cuando corresponda demostrar parentescos por otras vías.

Títulos de propiedad: de inmuebles, automotores, embarcaciones y otros bienes registrables.

Informes de dominio: correspondientes a los bienes que se transmitirán a los herederos.

Boletas de impuestos: tanto inmobiliarios como municipales.

Datos de cuentas bancarias y cajas de seguridad: para identificar los activos financieros.

Testamento original: únicamente cuando se trate de una sucesión testamentaria.

Mujer llorando en un cementerio. Magnific

Si alguno de estos documentos no está en poder de los familiares, es posible gestionar su obtención. Asimismo, en el caso de las cuentas bancarias o cajas de seguridad, también puede solicitarse información por vía judicial, aunque ese procedimiento puede demorar más.

Qué tipos de sucesiones existen en Argentina

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla dos tipos principales de sucesiones: la testamentaria y la intestada.

Sucesión testamentaria:

La sucesión testamentaria se tramita cuando la persona fallecida dejó un testamento válido en el que dispuso el destino de sus bienes, dentro de los límites establecidos por la ley.

En este caso, el documento original es parte de la documentación que debe presentarse para iniciar el trámite.

Sucesión intestada:

La sucesión intestada, también conocida como ab intestato, se realiza cuando no existe testamento o cuando este no dispone de la totalidad de los bienes.

En estas situaciones, la ley determina quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporciones, de acuerdo con el vínculo familiar y las reglas sucesorias vigentes.