En la web de subastas del Banco Ciudad se pueden acceder a distintos remates.

El Banco Ciudad realizará en los próximos días una nueva subasta online de cinco inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, pertenecientes al lote de sucesiones vacantes. La operatoria se llevará a cabo a través de la plataforma digital de la entidad bancaria, por cuenta y orden de la Procuración General porteña, y los fondos recaudados tendrán como destino el Fondo Educativo Permanente .

La joya de la subasta es un departamento de grandes dimensiones ubicado en Avenida Rivadavia 2446/60, en la Comuna 3.

Se trata de una imponente unidad de 360 metros cuadrados en un cuarto piso, con detalles de categoría como vitreaux original y pisos compartidos. Cuenta con cinco dormitorios, living comedor con tres balcones a la calle y un entrepiso de servicio. El precio base para esta propiedad se fijó en u$s 222.105 .

Para quienes buscan un ticket de ingreso mucho más bajo, en el barrio de Saavedra se ofrece el 50% indiviso de un departamento interno en planta baja, situado en Capitán General Ramón Freire al 4400. La unidad consta de dos ambientes, cocina, baño y un patio con lavadero, totalizando 49 metros cuadrados. En este caso, el precio de partida es de u$s 23.351.

Entre los lotes hay departamentos en Balvanera, una propiedad en Saavedra y otras unidades en Liniers y Villa Urquiza. Banco Ciudad

Otra de las propiedades que saldrá a remate es un monoambiente en la zona de Liniers, sobre la calle Coronel Ramón L. Falcón 6589/99. El departamento, de casi 30 metros cuadrados, se ubica al frente en un cuarto piso y posee salida al balcón, además de un lavadero semicubierto vidriado. Su precio base establecido para la puja es de u$s 27.411 .

La oferta en Balvanera se completa con un departamento de dos ambientes en calle Castelli 234/50. Situada en un octavo piso al frente, la unidad de 45 metros cuadrados totales cuenta con living-comedor, dormitorio con balcón y cocina. Para este lote, la base impuesta por los tasadores oficiales comienza en los u$s 32.125.

Por último, el catálogo incluye la venta del 62,50% indiviso de una propiedad en Villa Urquiza, ubicada en Cullen 5385/99. Se trata de un tres ambientes interno de 63 metros cuadrados totales en el cuarto piso, compuesto por living-comedor, dos dormitorios y baño completo. Saldrá a subasta con una base de u$s 53.250 y será el único lote que no contará con exhibición previa.

Cabe aclarar que la figura legal de la venta de una “parte indivisa” significa que el comprador no adquiere una porción física delimitada del inmueble, sino un porcentaje del todo, convirtiéndose de manera automática en condómino junto a los titulares de las partes restantes de la propiedad.

Los interesados en participar deberán registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad con una antelación mínima de 48 horas hábiles. Para estar habilitados, será requisito excluyente constituir una garantía equivalente al 3% del precio de base del lote elegido. En caso de resultar ganador, el comprador deberá integrar una seña del 10% y abonar la comisión correspondiente dentro de los dos días hábiles posteriores.

Para consultar las condiciones de venta, registrarse y realizar ofertas, se encuentra disponible el portal oficial del Banco Ciudad. También se puede solicitar información por correo electrónico al Departamento de Herencias Vacantes de la Procuración General porteña.