El inminente desembarco de Kevin Warsh al frente de la Reserva Federal (Fed) empieza a reconfigurar el mapa de expectativas globales. Su paso por el Senado el martes pasado dejó una señal clara: no hay compromiso con recortes de tasas en el corto plazo y, más aún, sugiere un rediseño del marco de política monetaria que podría endurecer el sesgo. El mercado tomó nota rápido: los rendimientos del bono del Tesoro a 10 años escalaron al 4,31% tras las palabras de Warsh, pero la tasa del título a dos años (el termómetro más sensible para anticipar movimientos en la Fed) subió entre 7 y 8 puntos básicos. El enfoque de Warsh combina dos elementos que, en conjunto, son contractivos para las condiciones financieras globales: menor forward guidance, es decir, menos anticipación sobre el rumbo de tasas, y una potencial reducción más agresiva del balance de la Fed. En la práctica, explican los expertos, implica menos liquidez estructural y mayor volatilidad en tasas, un combo históricamente adverso para activos de riesgo. Para la Argentina, el canal de transmisión es directo. Una Fed más hawkish tiende a fortalecer al dólar global, subir el costo de financiamiento y comprimir el apetito por riesgo emergente. Además, un entorno de tasas altas por más tiempo tensiona uno de los pilares clave del escenario argentino: la acumulación de reservas. Con financiamiento externo más caro y selectivo, la estrategia depende aún más del superávit comercial y del flujo financiero doméstico. Esto vuelve más sensible al esquema cambiario y revaloriza el rol del Banco Central en sostener la oferta de divisas, en un momento donde el mercado ya empezó a pricear un sendero menos lineal para el tipo de cambio. Walter Stoeppelwerth, CIO de Grit Capital, interpretó en charla con El Cronista que el debut de Kevin Warsh ante el Senado fue “deliberadamente ambiguo”. Según su lectura, Warsh evitó comprometerse con definiciones concretas y se limitó a remarcar que la Reserva Federal debe “mantenerse en su carril”. También rechazó la idea de ser un alineado de Donald Trump, “aunque el mercado no terminó de comprar ese mensaje”. La reacción fue bastante clara: “El tono fue percibido como más hawkish de lo esperado. En los últimos tres días, la tasa del bono a dos años, el termómetro más sensible para anticipar movimientos en la Fed, subió entre 7 y 8 puntos básicos". Para Stoeppelwerth ese movimiento refleja un ajuste en las expectativas: “El mercado dejó de asumir recortes inminentes y ahora los patea hacia marzo o abril del año próximo”. En ese contexto, estimó que el impacto para la Argentina no es directo, pero sí relevante. “La primera señal de Warsh no juega a favor de un escenario de tasas más bajas en el corto plazo, que es una de las condiciones necesarias para comprimir el riesgo país y facilitar el regreso al mercado voluntario de deuda por debajo del 9%“, dijo el experto. Stoeppelwerth lo sintetizó así: “No es una mala noticia estructural, pero tampoco fue el debut que el mercado argentino necesitaba”. Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, señaló en declaraciones a este medio que Warsh encarna una visión “más dura de la política monetaria en Estados Unidos, con menor margen para convalidar una baja rápida de tasas y una postura más estricta frente al riesgo de que la inflación vuelva a desanclarse”. Explicó que más allá del nombre puntual, remarcó que el mercado interpreta las señales que dejó Warsh como una confirmación de que en Estados Unidos predomina un enfoque prudente, “donde la prioridad es preservar la credibilidad antes que apurar una flexibilización de las condiciones financieras”. En ese marco, el estratega advirtió que para la Argentina el escenario externo se vuelve “menos benigno”, ya que se sostienen tasas globales elevadas y una vara más exigente para los activos emergentes. Maquieyra advirtió: “El impacto se canaliza principalmente a través de los bonos en dólares, el riesgo país y las condiciones de financiamiento: una Fed más restrictiva refuerza la competencia de los Treasuries frente a la deuda emergente y obliga a los inversores a exigir mayores retornos para posicionarse en soberanos argentinos”. Según Maquieyra, esto no invalida una mejora local si la macro acompaña, “pero sí hace más lento y frágil cualquier proceso de compresión de spreads”. En otras palabras, una Fed más dura no cambia necesariamente la dirección de fondo para la Argentina, pero reduce el margen de error y exige que la consistencia de la mejora doméstica sea mucho mayor para poder sostenerse en el tiempo”. Renato Campos, CEO de Greyhound Trading, advirtió que lo que está en juego no es solo una discusión técnica sobre las tasas de interés en Estados Unidos, “sino una variable que impacta de lleno en la economía real: el dólar, la inflación, el costo del crédito y la estabilidad financiera”. Campos dice que aún no está claro si Kevin Warsh será tan restrictivo como su historial sugiere, “pero incluso en un escenario moderado, su énfasis en reducir el balance de la Reserva Federal y limitar su intervención implica un cambio de régimen. Menos liquidez global, en ese contexto, significa también una menor red de contención para los mercados emergentes”. El trasfondo no ayuda, aseguró Campos. “Estados Unidos enfrenta hoy una combinación incómoda: inflación persistente, tensiones geopolíticas que presionan sobre los precios de la energía y señales mixtas en el mercado laboral. En ese escenario, recortar tasas no luce sencillo. Y si la Fed opta por sostenerlas en niveles elevados, o incluso endurecer su postura, el impacto trasciende rápidamente sus fronteras”. Para Argentina, Campos aseguró que el viento externo dejaría de jugar a favor. “Y cuando eso ocurre, las fragilidades propias pasan al centro de la escena. En los mercados emergentes, el mecanismo es ya conocido: tasas altas en Estados Unidos fortalecen al dólar, encarecen el financiamiento y reducen el apetito por riesgo. El resultado es un repliegue de capitales hacia activos más seguros y un margen de maniobra mucho más acotado para economías como la argentina”, concluyó. El jefe global de estrategias de corto plazo y liquidez de Janus Henderson, Daniel Siluk, señaló que un rasgo central del enfoque de Warsh es su convicción de que el balance de la Reserva Federal creció muy por encima de lo necesario para una política efectiva. En ese marco, Warsh plantea retomar su reducción, pero con una diferencia clave respecto de episodios previos de “tapering”: “Vincula explícitamente ese achique con la posibilidad de bajar tasas, bajo la premisa de que eliminar las distorsiones de un balance sobredimensionado abriría espacio para recortes sin comprometer la estabilidad financiera”. Para el analista, esta combinación: balance más chico y tasas más bajas introduce un cambio relevante en el marco teórico de la Fed, aunque con implementación gradual. Siluk también anticipó una mayor coordinación entre la Fed y el Tesoro de EE.UU. en temas como la gestión de la deuda y la reducción del costo de financiamiento, sin implicar una subordinación institucional. “Este esquema podría facilitar el proceso de reducción del balance minimizando disrupciones en mercados clave como el de Treasuries y el hipotecario”, dijo. En paralelo, advirtió que Warsh buscaría reducir el uso del forward guidance, con lo que se volvería a un enfoque más dependiente de los datos y menos explícito en la señalización, “lo que probablemente derive en una mayor volatilidad en la curva de tasas”. En términos de visión de largo plazo, destacó que Warsh incorpora la idea de un nuevo ciclo de productividad impulsado por la inteligencia artificial, en línea con la tesis de los años 90: “Un entorno donde mayor crecimiento potencial puede convivir con menor inflación y tasas más bajas”. Bajo ese enfoque, no descartó recortes incluso en escenarios de crecimiento sólido, aunque con el riesgo, según sus críticos, de repetir errores de calibración si se sobreestima el impacto de la productividad. Finalmente, remarcó que Warsh mantiene una postura firme en defensa de la independencia de la Fed, lo que podría generar tensiones con la Casa Blanca si los datos económicos requieren un rumbo distinto. Para los mercados, este mix se traduce en una dinámica más compleja: “Compresión en el tramo corto de la curva ante expectativas de recortes, presión alcista en los tramos largos por menor intervención vía balance y, en conjunto, un escenario de mayor volatilidad en tasas”.