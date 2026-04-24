Los dueños de Havanna avanzan con un plan para reconvertir la Terminal de Ómnibus de Retiro. A través de Inverlat Investment, junto con Service Trade, Inversiones Peirod y BV Investments, presentaron una iniciativa 100% privada para quedarse con la concesión del predio por 30 años, donde planean invertir u$s 79 millones y llevar adelante una obra que demandaría entre cinco y seis años. El proyecto busca transformar la terminal más importante del país en un hub de transporte, comercio y servicios. La propuesta incluye un hotel, oficinas, coworking, centro de convenciones, locales comerciales, áreas logísticas y una reorganización integral del edificio actual. El Gobierno nacional ya declaró la iniciativa de interés público y ahora deberá convocar a licitación para definir al futuro operador. “No va a ser un shopping. Va a ser un centro de interacción”, aseguró a El Cronista Héctor Lostri, director general de Narvaez, empresa que participa del desarrollo. La terminal hoy cuenta con cerca de 30.000 metros cuadrados construidos. El plan apunta a triplicar esa superficie y llevarla a casi 90.000 m2. La propuesta contempla 89.112 m2 cubiertos entre sectores comerciales, oficinas, hotelería, coworking, logística y espacios públicos. Hoy la zona atraviesa un proceso de revalorización y la terminal quedó en uno de los puntos más buscados de la Ciudad. A metros se encuentran proyectos como Quartier Retiro, Comodoro Py, el Paseo del Bajo, Catalinas y conexión directa con Microcentro y Puerto Madero. En un mismo punto concentra trenes, subtes, colectivos y micros de larga distancia. Uno de los ejes estará en el área comercial. La iniciativa prevé ampliar la superficie destinada a locales y sumar marcas internacionales, cadenas reconocidas y propuestas gastronómicas premium. “Hay pocos lugares en Buenos Aires donde se puedan ofrecer varios locales grandes juntos. Eso abre una oportunidad para marcas que hoy no encuentran escala suficiente”, explicó Lostri. El grupo aseguró que buscan crear un nuevo centro urbano con actividad durante todo el día. La idea es ampliar el uso actual de la terminal y captar también al público corporativo que se mueve en esa zona. La propuesta también contempla 13.365 m2 para áreas VIP y coworking, además de 8213 m2 para oficinas. También sumaría un hotel que, según el directivo, ya despertó el interés de una cadena reconocida para operarlo. El plan reserva 8543 m2 para ese desarrollo y otros 1878 m2 para un centro de convenciones. La propuesta prevé que el establecimiento tenga categoría tres estrellas superior. La obra se ejecutaría por etapas para mantener la terminal operativa. Según el esquema presentado, no se afectaría más del 30% de los andenes al mismo tiempo y los trabajos de mayor impacto se realizarían en horarios nocturnos o de menor demanda. Durante la temporada alta de verano, las tareas principales quedarían limitadas. Actualmente, por Retiro pasan unos 14,6 millones de pasajeros al año, con cerca de 40.000 usuarios diarios y 360.000 servicios de buses. La proyección incluida en la propuesta estima que el complejo podría alcanzar hasta 35 millones de pasajeros hacia 2055. También prevé 80 dársenas para buses, 50 para encomiendas, 390 cocheras y 11.250 m2 de espacio público y plaza seca