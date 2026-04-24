Este viernes, 24 de abril de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.398 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.15%. La cotización del Dólar subió 0.39% en la última semana, pero en el último año registró una variación de -9.63%, lo que indica una tendencia general a la baja pese al repunte reciente. En México, en los últimos 10 días, en los últimos 10 días, el dólar inició con caídas, encadenó tres avances, tuvo una corrección, volvió a subir tres jornadas y cerró con una baja; pese a la volatilidad, el balance neto es positivo y cierra por encima del nivel inicial. La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue de 3.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual es de 8.74%. La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es un número positivo. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados, beneficiando a quienes realizan transacciones en dólares. En contraste, la comparación con el dato previo muestra que, aunque la tendencia es positiva, el incremento no es tan pronunciado como en días anteriores. Esto sugiere una estabilidad que podría atraer a inversores a diversificar sus operaciones mientras monitorean la evolución del mercado. En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN. En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación. El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria. Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.