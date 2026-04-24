El calendario lunar de mayo 2026 ofrece una hoja de ruta para quienes buscan sincronizar sus hábitos de cuidado personal con los ciclos del satélite natural. Esta práctica, arraigada en tradiciones milenarias, asigna a cada fase lunar una influencia específica sobre la vitalidad y el ritmo de renovación del cabello. El calendario lunar se rige por las siguientes fases y horarios (hora oficial de Argentina, UTC-3), los cuales determinan los periodos recomendados para el corte de cabello según la creencia popular. Se debe realizar el corte durante la fase de Cuarto Creciente. El periodo más propicio se extiende desde el 23 de mayo (después de las 20:00) hasta el 30 de mayo. Este intervalo es buscado por quienes desean ganar longitud en menor tiempo. Los días de Luna Llena son los indicados para tratar cabellos debilitados, finos o dañados. Los momentos óptimos son el 1 y 2 de mayo, y nuevamente el 31 de mayo. Cortar en estas fechas favorece la regeneración de la fibra capilar. Si el objetivo es ralentizar el crecimiento para mantener la forma de un corte específico (como cabellos muy cortos o flequillos), se recomienda el Cuarto Menguante. El intervalo sugerido va desde el 10 de mayo hasta el 15 de mayo. Durante la Luna Nueva, que ocurre el 16 de mayo, se recomienda evitar el corte de cabello. Según esta tradición, es una fase donde la energía se concentra en la raíz y el tallo capilar se encuentra más propenso a la debilidad o caída. Durante mayo de 2026, la Luna transitará por los siguientes signos en sus fases principales: Para quienes priorizan la fortaleza de la raíz, los días en que la Luna transita por signos de Tierra (como el 23 de mayo en Virgo) se consideran técnicamente superiores para la salud capilar a largo plazo. Si bien la influencia de la Luna sobre la Tierra es un hecho científico documentado, manifestándose principalmente a través de la fuerza de gravedad que regula el ascenso y descenso de las mareas y afecta ciertos ciclos biológicos en especies marinas, la relación entre las fases lunares y el ritmo de crecimiento del cabello no cuenta con evidencia científica que la respalde. Cortarse el cabello siguiendo las fases de la luna forma parte del acervo de creencias culturales y astrología aplicada, sin que exista hasta la fecha un mecanismo biológico demostrado que vincule la posición de los astros con la velocidad de división celular en el cuero cabelludo. En el ámbito de la dermatología y la tricología, se establece que el crecimiento del cabello ocurre a nivel folicular, debajo de la piel, y está determinado por factores genéticos, hormonales, nutricionales y de salud general del individuo.