La lengua de suegra, también conocida como Sansevieria, es una de las plantas más elegidas por quienes buscan una especie fácil de cuidar y resistente. Su capacidad para adaptarse a diferentes espacios y sus pocos requerimientos de mantenimiento la convirtieron en una opción habitual para tener en casa.

Ahora, un video compartido en Instagram por la cuenta raicessn llamó la atención de los aficionados a la jardinería al mostrar una manera sencilla de obtener nuevos ejemplares a partir de una planta adulta.

La publicación explica dos alternativas para reproducir la lengua de suegra sin necesidad de comprar una nueva: separar la planta mediante sus rizomas o utilizar sus propias hojas para generar nuevos ejemplares.

Cómo reproducir la lengua de suegra por división y obtener nuevas plantas

Una de las técnicas que muestra el video es la división de los brotes que crecen alrededor de la planta principal. Estos pequeños ejemplares aparecen con el tiempo y suelen desarrollarse cuando la Sansevieria ya ocupa gran parte del espacio disponible en la maceta.

Para comenzar, es necesario retirar la planta con cuidado y observar cómo están unidos los distintos brotes. La conexión se encuentra debajo de la tierra, a través de un rizoma, que es la estructura desde la que se desarrollan nuevas raíces y brotes.

El corte debe hacerse de manera precisa para separar cada ejemplar sin dañarlo. Un aspecto fundamental es asegurarse de que cada nueva planta conserve un segmento de rizoma y sus propias raíces. Así, los brotes separados podrán continuar su desarrollo de manera independiente una vez trasplantados.

El truco para evitar que los esquejes de lengua de suegra se pudran

Después de separar los nuevos ejemplares, existe un paso importante para favorecer su desarrollo y disminuir las posibilidades de que el corte se deteriore. Antes de colocarlos en tierra, se recomienda dejar reposar las partes cortadas durante uno o dos días, hasta que la zona pueda cicatrizar.

Este período de espera ayuda a reducir el riesgo de pudrición y de otros problemas relacionados con la humedad. Una vez transcurrido ese tiempo, los esquejes pueden plantarse en el sustrato elegido.

Si se necesita realizar el trasplante de inmediato, como ocurre en el video, también es posible hacerlo sin dejar secar previamente el corte. En ese caso, la recomendación es no regar durante aproximadamente una semana.

La clave está en evitar el exceso de humedad durante los primeros días, ya que puede favorecer la aparición de pudrición y dificultar que los nuevos ejemplares desarrollen sus raíces correctamente.

El truco para evitar que los esquejes de lengua de suegra se pudran. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo reproducir la lengua de suegra a partir de sus hojas

Otra de las alternativas que muestra el video para multiplicar una Sansevieria consiste en utilizar sus propias hojas. El procedimiento requiere seleccionar una hoja saludable y cortarla en diferentes partes para obtener varios esquejes.

En este caso, hay un aspecto fundamental que no debe pasarse por alto: cada fragmento tiene que conservar la misma orientación que tenía en la planta. La creadora del contenido lo resume de manera contundente: “Si la ponemos al revés, no va a funcionar”.

Por este motivo, antes de comenzar con los cortes es conveniente identificar cuál era la parte superior de la hoja y cuál la inferior. También aconseja preparar más de un esqueje, ya que existe la posibilidad de que algunos no lleguen a desarrollarse. Según explica, aproximadamente la mitad podría no prosperar, por lo que realizar varios intentos permite aumentar las posibilidades de obtener nuevas plantas.

Una vez obtenidos los fragmentos, el procedimiento requiere otro período de espera. Al igual que ocurre con la propagación mediante rizomas, se recomienda dejar las partes cortadas durante unos dos días para que la zona pueda cicatrizar antes de colocarlas en agua o directamente en el sustrato.

El truco para evitar que los esquejes de lengua de suegra se pudran. Freepik.

Qué pasa con las nuevas plantas de lengua de suegra

Existe una diferencia importante entre las dos técnicas de reproducción, especialmente para quienes tienen una Sansevieria con características particulares y quieren conservarlas en los nuevos ejemplares.

Los esquejes obtenidos a partir de una hoja pueden dar lugar a plantas con un aspecto diferente al de la original. Esto se nota especialmente en las variedades con hojas variegadas, ya que los nuevos brotes pueden crecer completamente verdes y perder algunas de las características visibles de la planta madre.

La situación es diferente cuando la reproducción se realiza mediante la división del rizoma. En este caso, las nuevas plantas conservan las características genéticas de la planta de la que fueron separadas, por lo que es el método más adecuado cuando se busca mantener su apariencia original.

Así, con una misma Sansevieria es posible obtener nuevos ejemplares mediante diferentes técnicas. La elección del método dependerá, entre otros factores, de si se busca simplemente multiplicar la planta o conservar las características particulares de la variedad original.