La lengua de suegra es una suculenta popular para decorar ambientes interiores debido a su resistencia y a los pocos cuidados que necesita.

Elegir plantas para decorar la casa suele depender de cuestiones como su apariencia, facilidad de mantenimiento o capacidad para adaptarse a los espacios interiores. Sin embargo, existen creencias populares que advierten que no todas las especies son adecuadas para tener dentro del hogar.

Desde hace siglos, distintas culturas atribuyen a determinadas plantas la capacidad de atraer malas energías, dificultar la prosperidad económica e incluso influir negativamente en el bienestar de quienes viven en una vivienda.

Para quienes siguen ciertas filosofías, respetar ciertas recomendaciones en la elección de plantas puede contribuir a crear ambientes más armoniosos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Plantas para el exterior de la casa

Una de las especies que genera mayor controversia es el bonsái. Según la tradición hindú del Vastu, esta pequeña representación de un árbol puede simbolizar el crecimiento limitado o una planta enferma. Por ese motivo, se considera que mantenerlo dentro de casa podría representar un obstáculo para:

Desarrollo personal

Abundancia

Circulación de energías favorables

Estas interpretaciones también aparecen en el Feng Shui, una antigua filosofía china que estudia cómo la distribución de los objetos y la organización de los ambientes influyen en el flujo de energía vital. Desde esta perspectiva, la elección de los elementos decorativos no es un asunto exclusivamente estético: cada objeto y cada planta pueden tener un significado simbólico que repercute en la armonía del espacio .

Dentro de estas creencias, algunas especies son consideradas poco convenientes para los ambientes interiores porque se relacionan con la mala fortuna, los conflictos o el estancamiento económico.

¿Qué plantas dan mala suerte en el hogar?

A continuación, las especies que suelen aparecer en estas recomendaciones se encuentran las

Hortensias

A pesar de sus flores llamativas y su popularidad ornamental, algunas interpretaciones del Feng Shui las relacionan con la soledad, la tristeza y los fracasos sentimentales. Por esta razón, se aconseja mantenerlas en jardines, balcones o patios, en lugar de utilizarlas como decoración principal de los espacios interiores.

Enredaderas

Su crecimiento hacia abajo y su tendencia a extenderse por paredes y superficies se interpretan simbólicamente como una representación de la energía que desciende o pierde fuerza. Por eso, algunas recomendaciones sugieren evitar que ocupen los espacios habitables y colocarlas en exteriores.

Muérdago

Su simbolismo cambia según la región. Mientras que en determinadas tradiciones se considera una planta asociada con la protección, la buena suerte y la prosperidad, en otras culturas nórdicas aparece vinculada con la muerte y el peligro. Además, algunas variedades pueden resultar tóxicas si se ingieren, por lo que conviene tener precaución, especialmente en hogares con niños o mascotas.

Lengua de suegra

Conocida también por sus hojas largas, rígidas y puntiagudas, presenta otra particularidad. Aunque es valorada por su resistencia y por su capacidad para contribuir a mejorar la calidad del aire, algunas interpretaciones consideran que sus extremos afilados pueden representar conflictos, rechazo o energías negativas. Por este motivo, se aconseja ubicarla cerca de puertas y ventanas, en lugar de colocarla en zonas centrales de descanso.

Claveles

Según estas interpretaciones, podrían absorber las energías favorables y favorecer la acumulación de sensaciones negativas. Por esa razón, se recomienda utilizarlos en jardines o espacios exteriores, donde su presencia tendría un efecto menos desfavorable.

Cactus

Sus espinas se interpretan como símbolos de tensión, discusiones y obstáculos, por lo que algunas corrientes del Feng Shui consideran que pueden favorecer un ambiente poco armonioso. De acuerdo con estas creencias, lo ideal sería mantenerlos en balcones, patios o jardines, evitando colocarlos en dormitorios y zonas de convivencia.

¿Realmente estas plantas pueden atraer la mala suerte?

Si bien estas recomendaciones forman parte de tradiciones culturales como el Feng Shui y el Vastu, es importante distinguir las creencias espirituales de los hechos comprobados. No existe evidencia científica que demuestre que una especie vegetal pueda provocar pérdidas económicas, atraer desgracias o modificar la suerte de una familia por el simple hecho de estar dentro de una vivienda.

Por eso, antes de descartar una planta, también conviene considerar factores como sus necesidades de:

Luz

Humedad

Espacio

Mantenimiento

Algunas especies, además, pueden resultar tóxicas para animales domésticos o niños, una cuestión que sí merece especial atención al momento de elegir la vegetación del hogar.