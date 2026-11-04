Según el experto, entender cómo entra el sol en cada ambiente es fundamental para que las plantas crezcan sanas.

Tener plantas en casa es una manera de darle vida y color a los espacios, pero mantenerlas saludables requiere algo más que regarlas.

Uno de los factores más importantes para su desarrollo es la luz, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido y que puede determinar si una planta crece o comienza a deteriorarse.

Álvaro Pedrera, especialista en plantas de interior que comparte consejos a través de su perfil de Instagram @ypikue, explicó que conocer las necesidades de iluminación de cada especie no es suficiente si no se sabe identificar la luz disponible dentro del hogar.

¿Por qué la luz de una casa puede afectar el crecimiento de las plantas?

“Saber cuánta luz necesita una planta no sirve de nada si no sabes reconocer esa luz dentro de tu casa”, advirtió en uno de sus videos.

De acuerdo al experto en plantas Álvaro Pedrera la iluminación que reciba la planta es importante para un crecimiento y desarrollo sano. Captura de pantalla video de @ypikue

Uno de los errores más comunes es pensar que la iluminación de una habitación permanece igual durante todo el día. Según Pedrera, la luz cambia a lo largo de la jornada y también según la estación del año, debido a las modificaciones en la posición del sol.

Esta variación puede provocar que algunas plantas terminen en lugares que parecen luminosos, pero que en realidad no les proporcionan la iluminación necesaria. El especialista explicó: “Si no tienes en cuenta eso, las estás colocando mal desde el principio”.

Cuando una planta recibe una cantidad insuficiente de luz, puede debilitarse, perder color, dejar de crecer y presentar un aspecto apagado. Pedrera también señaló que estas dificultades no necesariamente se resuelven con más agua o fertilizante, porque el problema puede estar directamente relacionado con su ubicación.

¿Cómo identificar la luz adecuada para las plantas de interior?

Para mejorar el cuidado de las plantas, el especialista recomienda observar cómo se comporta la iluminación en cada ambiente y considerar las características de las ventanas. La orientación de la vivienda también es importante, ya que influye en la cantidad de luz que reciben los espacios.

En este sentido, hay algunos aspectos que conviene considerar al elegir dónde colocar cada planta:

Luz directa: las especies que necesitan sol directo deben ubicarse cerca de ventanas bien iluminadas.

Luz filtrada: algunas plantas se adaptan mejor a espacios donde la iluminación llega de manera indirecta.

Zonas alejadas de las ventanas: pueden representar lugares con luz insuficiente para determinadas especies, aunque parezcan luminosos.

Cambios en la iluminación: es importante observar cómo varía la entrada de luz durante el día y según la estación.

Si una planta pierde color, deja de crecer o luce debilitada, antes de modificar el riego o agregar fertilizante, conviene revisar si está colocada en el lugar adecuado.

El cuidado de las plantas de interior no depende únicamente del agua y los nutrientes. Reconocer la luz disponible en cada espacio y elegir correctamente su ubicación puede marcar una diferencia en su desarrollo, una recomendación que Álvaro Pedrera destaca para mantenerlas saludables dentro del hogar.