Un nuevo estudio internacional analizó los hábitos turísticos sudamericanos y europeos y reveló que los argentinos planean viajar más que las personas en el viejo continente durante 2027. La medición comparó las perspectivas de descanso de distintos mercados para evaluar cómo proyectan sus próximas vacaciones.

El trabajo fue elaborado por la consultora Arival en colaboración con las firmas especializadas Civitatis y Phocuswright a partir de encuestas realizadas a casi 3.000 viajeros. La investigación relevó a turistas de Argentina, Brasil y México y los contrastó con encuestados de Francia, Alemania, España y Reino Unido. De este modo, el análisis permitió cruzar la intención de viaje con el presupuesto promedio y la duración de las estadías.

Los países con mayor intención de viaje para el próximo año

En la comparación sobre la frecuencia de los traslados, los mercados latinoamericanos superaron ampliamente a los principales destinos europeos. El 23 % de los argentinos afirmó que planea aumentar su cantidad de viajes el próximo año , una cifra impulsada por el deseo de compartir tiempo en familia. Mientras tanto, en Europa apenas el 13 % de los alemanes y el 15 % de los franceses manifestó la misma intención.

Sin embargo, el estudio aclaró que el aumento de los precios continúa siendo el principal condicionante para concretar las salidas en ambos continentes. El relevamiento de las empresas líderes en Turismo apunta que los argentinos planean viajar más que los europeos en 2027,

En el mercado europeo, el 29 % de los consultados prevé reducir sus desplazamientos frente a la suba de tarifas. Por eso, aunque los turistas de la región mantienen el entusiasmo por viajar, el presupuesto disponible define el formato final de cada escapada , según informó el estudio de las firmas especializadas.

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¿Cuánto gastan los turistas en viajar según el país?

El análisis detectó fuertes diferencias entre el desembolso total por viaje y el tiempo que los visitantes permanecen en cada lugar. Los viajeros argentinos registran un gasto promedio de 1.512 dólares por salida, una cifra menor frente a los 3.369 dólares que destinan los alemanes o los 2.699 dólares de los brasileños.

De todas maneras, los turistas de la Argentina compensan ese menor presupuesto con estadías más extensas que alcanzan las nueve noches por viaje.

Comparativa del gasto promedio por viaje según el país

Alemania: USD 3.369

Brasil: USD 2.699

Argentina: USD 1.512 (compensado con estadías más largas de nueve noches en promedio)

La IA: una clave para viajar

Para organizar estos recorridos, la tecnología y las recomendaciones cercanas cumplen un rol central en las decisiones de compra. Siete de cada diez viajeros latinoamericanos utilizaron herramientas de inteligencia artificial para planificar su itinerario, aunque solo el 12 % concretó las reservas por esa vía.

El 77 % de los encuestados aún prioriza los consejos de familiares y amigos antes de contratar actividades clásicas en su destino.