Toyota confirmó cuál será el primer vehículo que fabricará en la nueva planta de Zárate: la Tacoma, su pick-up mediana en versión híbrida.

La producción comenzará en 2030 y tendrá una capacidad inicial de 50.000 unidades anuales, de las cuales alrededor del 70% será destinado a la exportación.

La nueva instalación demandará una inversión de u$s 1341 millones y fue aprobada bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Tal como anticipó El Cronista, el proyecto contempla una nueva planta destinada a vehículos electrificados que funcionará junto al actual complejo industrial de Toyota en Zárate.

La compañía proyecta que la nueva operación genere alrededor de u$s 1280 millones anuales en exportaciones. El destino será principalmente la región: América del Sur, Centroamérica y el Caribe.

La confirmación se produjo este lunes, durante el encuentro que los máximos ejecutivos de Toyota mantuvieron con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Participaron Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo de Toyota Motor Corporation; Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe; y Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina.

Una nueva pick-up híbrida para exportar

La Tacoma se sumará a la Hilux, que Toyota fabrica en Zárate desde 1997, y será la segunda familia de pick-ups producida localmente por la automotriz.

La nueva planta tendrá una capacidad inicial de 50.000 vehículos por año, aunque la infraestructura estará preparada para crecer y sumar nuevos modelos. El proyecto contempla además la posibilidad de incorporar en el futuro un SUV electrificado sobre la misma plataforma.

La Tacoma será producida en una configuración full HEV, es decir, híbrida no enchufable. Combina un motor de combustión con uno eléctrico y no requiere conexión externa para recargar la batería.

El modelo tiene una fuerte presencia en Norteamérica y hasta ahora su producción se concentra en Estados Unidos y México. La fabricación en la Argentina permitirá a Toyota sumar una nueva plataforma regional para abastecer mercados de América latina.

El RIGI detrás de los u$s 1341 millones

Toyota había anunciado el proyecto sin revelar inicialmente qué modelo produciría. La aprobación del RIGI permitió conocer que se trataba de una pick-up híbrida, pero el nombre del vehículo quedó reservado hasta ahora.

Toyota Tacoma Fuente: Shutterstock (imagen retocada con IA)

El régimen fue una pieza central para avanzar con la inversión. “El RIGI fue esencial para poder conseguir la aprobación para este proyecto”, explicó Salinas, al destacar el marco de previsibilidad para una inversión de largo plazo.

El proyecto fue presentado como la mayor inversión en la historia de la industria automotriz argentina, según Toyota.

La nueva planta requerirá además el desarrollo de proveedores locales y regionales para incorporar contenido argentino a la producción. La compañía prevé unos 3600 puestos de trabajo durante la construcción y 2600 durante la operación, entre empleos directos e indirectos.

Una plataforma exportadora

La estrategia con Tacoma parte de una estructura que Toyota ya desarrolló alrededor de la Hilux y la SW4.

En 2025, la compañía produjo 180.352 vehículos en Zárate y exportó 140.768 unidades a 22 destinos, cerca del 78% de su producción.

Con la nueva pick-up, Toyota busca profundizar ese perfil exportador. El objetivo es que el 70% de la producción de Tacoma tenga destino externo y que la Argentina gane peso dentro de la red regional de producción de la compañía.

La nueva operación también se suma a otro desembolso anunciado por Toyota: u$s 400 millones para la renovación de la Hilux.

En conjunto, las inversiones proyectadas para ambos proyectos rondan los u$s 1800 millones.