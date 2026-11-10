La sopa de pollo y verduras es rica en vitaminas, minerales, proteína y antioxidantes. Imagen ilustrativa.

Con la llegada del frío y el aumento de las infecciones respiratorias, los caldos calientes recuperan protagonismo en la alimentación cotidiana. Entre las preparaciones tradicionales destaca la sopa de pollo con verduras, especialmente por su facilidad de preparación y sus propiedades nutricionales.

Su consumo también cuenta con respaldo científico en relación con determinados síntomas. Un estudio publicado en la revista médica Chest analizó los efectos de la sopa de pollo caliente sobre el movimiento de la mucosidad nasal y encontró que su ingesta favorecía temporalmente el desplazamiento de las secreciones respiratorias.

¿Para qué sirve la sopa de pollo con zanahoria y puerro durante un resfriado?

La sopa de pollo con zanahoria y puerro combina tres ingredientes que aportan distintos nutrientes al organismo. El pollo contiene proteínas necesarias para el mantenimiento de los tejidos, mientras que la zanahoria proporciona betacarotenos, compuestos que el organismo puede transformar en vitamina A y que contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario.

Para qué sirve la sopa de pollo con zanahoria y puerro durante un resfriado Shutterstock

Por su parte, el puerro aporta fibra, vitaminas y minerales que complementan el valor nutricional de esta preparación. Al consumir las verduras junto con el pollo y el caldo, se obtiene una comida nutritiva, fácil de ingerir y especialmente apropiada para los días de malestar físico.

Uno de sus principales beneficios está relacionado con la hidratación. Según MedlinePlus, el servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, los líquidos calientes pueden proporcionar alivio temporal de los síntomas del resfriado. Además, el caldo aporta agua, ayuda a reducir la viscosidad de la mucosidad y favorece su eliminación.

El vapor que desprende la sopa también puede contribuir a aliviar la sensación de congestión nasal y proporcionar una sensación de bienestar durante los episodios de resfriado.

¿Cómo preparar la sopa de pollo con zanahoria y puerro y con qué se puede acompañar?

La sopa de pollo con zanahoria y puerro es una receta sencilla que requiere pocos ingredientes y permite obtener un caldo nutritivo y reconfortante. Su preparación consiste en hervir las verduras junto con el pollo para que sus sabores se integren y den lugar a una comida caliente, ideal para los días de frío o durante los resfriados.

Para preparar esta sopa casera se necesitan los siguientes ingredientes:

2 piezas de pollo, preferentemente muslos o pechuga.

2 zanahorias medianas.

1 puerro grande.

1,5 litros de agua.

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra.

Una pizca de sal.

Perejil fresco o laurel, a gusto.

El paso a paso para preparar la sopa de pollo con verduras es el siguiente:

Lavar las zanahorias y el puerro. Pelar las zanahorias y cortar ambas verduras en trozos pequeños. Colocar el pollo en una olla grande junto con las verduras y cubrir los ingredientes con agua. Llevar la preparación a ebullición y reducir el fuego para mantener una cocción suave. Cocinar durante aproximadamente 30 a 40 minutos, hasta que el pollo esté completamente cocido y las verduras hayan adquirido una textura tierna. Retirar el pollo, desmenuzar la carne y volver a incorporarla al caldo. Añadir el aceite de oliva, ajustar la sal y servir la sopa caliente.

Para completar la preparación, se puede acompañar con arroz blanco, fideos finos o una rebanada de pan integral, alternativas que aportan hidratos de carbono y convierten el caldo en una comida más completa.

También es posible incorporar patata, calabacín o apio para ampliar la variedad de verduras. Una pequeña cantidad de perejil fresco al servir aporta aroma y sabor, mientras que unas gotas de limón ofrecen un toque cítrico.

Esta combinación permite disfrutar de una comida fácil de consumir, con proteínas, vitaminas, minerales y líquidos que contribuyen a mantener una alimentación equilibrada durante los días de malestar respiratorio.

La sopa de pollo y verduras se puede preparar de forma muy sencilla. Shutterstock

¿Qué dice la ciencia sobre los beneficios de tomar sopa de pollo caliente?

Una investigación publicada en octubre de 1978 en la revista científica Chest, titulada Effects of drinking hot water, cold water, and chicken soup on nasal mucus velocity and nasal airflow resistance, examinó cómo distintas bebidas afectan al movimiento de la mucosidad nasal.

El estudio, realizado con 15 adultos sanos, comparó los efectos del agua fría, el agua caliente y la sopa de pollo caliente. Los investigadores observaron que la velocidad de desplazamiento de la mucosidad nasal aumentó de 6,9 a 9,2 milímetros por minuto cinco minutos después de consumir la sopa.

Por otra parte, una investigación publicada en 2008 en la revista Rhinology analizó los efectos de una bebida caliente en 30 personas con síntomas de resfriado o gripe. Los participantes experimentaron una mejoría subjetiva de molestias como la tos, los estornudos, el dolor de garganta, la secreción nasal y el cansancio.

Estos resultados refuerzan el papel de las preparaciones calientes como recurso para mejorar el confort durante las infecciones respiratorias. La sopa de pollo con zanahoria y puerro reúne estas características y ofrece una alternativa nutritiva para incorporar líquidos y alimentos de fácil consumo a la dieta.