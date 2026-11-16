Mantener en óptimas condiciones el sistema de iluminación de un vehículo constituye un requisito indispensable para circular legalmente por la vía pública en la Argentina.

De acuerdo con lo estipulado en los artículos 31, 32 y 47 de la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449 y su reglamentación mediante el Decreto 779/95, contar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aprobada no exime al conductor de recibir una sanción si alguna luminaria deja de funcionar con posterioridad al control técnico, ya que la normativa obliga a preservar la visibilidad y la señalización óptica de manera permanente.

Qué luces deben funcionar correctamente y qué conductas se sancionan

La legislación vigente abarca la totalidad de los dispositivos lumínicos exteriores del auto, penalizando tanto las fallas técnicas como el uso antirreglamentario o las modificaciones no homologadas . Entre los componentes obligatorios y las situaciones pasibles de infracción se encuentran:

Luces bajas y altas: deben operar sin fallas y utilizarse conforme a las condiciones de circulación, constituyendo una falta circular con una luz baja quemada o transitar con las luces obligatorias apagadas en rutas.

Luces de freno: tienen que encenderse de inmediato al accionar el pedal correspondiente, sancionándose la circulación con una o ambas luminarias fuera de servicio.

Luces de giro: deben indicar con precisión cada maniobra de cambio de dirección, considerándose infracción cualquier desperfecto en su intermitencia o encendido.

Luces de posición y de retroceso: las primeras deben permitir identificar el vehículo y sus dimensiones en todo momento, mientras que las de marcha atrás tienen que activarse automáticamente al seleccionar dicho cambio.

La legislación vigente abarca la totalidad de los dispositivos lumínicos exteriores del auto, penalizando tanto las fallas técnicas como el uso antirreglamentario o las modificaciones no homologadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

De cuánto es la multa económica y cuántos puntos se descuentan en la licencia de conducir

En materia sancionatoria, el artículo 66 del Anexo 2 del Decreto 779/95 establece que incumplir las reglas previstas para el uso y mantenimiento del sistema de iluminación conlleva una multa económica de 100 a 300 Unidades Fijas (UF), además de un descuento automático de 4 puntos en la Licencia Nacional de Conducir.

Al igual que en el resto del régimen contravencional nacional, el monto exacto a abonar en pesos no es uniforme en todo el país, sino que se determina multiplicando la cantidad de Unidades Fijas aplicables por el valor vigente de la UF (equivalente al menor precio de venta al público de un litro de nafta especial) en la jurisdicción donde se constate la infracción.

Reincidencia e inhabilitación temporal del registro de conducir

Cuando un automovilista vuelve a ser sancionado tras haber cometido una infracción previa, se activa el esquema progresivo regulado por el artículo 82 de la Ley 24.449. Según la normativa, se configura reincidencia cuando la nueva falta ocurre dentro del plazo de un año para contravenciones leves, o dentro de los dos años tratándose de faltas graves .

Si bien la suspensión del registro no se aplica de forma automática ante cualquier luz quemada (dado que depende de la calificación de gravedad asignada a la conducta y de la resolución de la autoridad de juzgamiento competente), la reiteración de faltas graves habilita la inhabilitación temporal para conducir bajo una escala creciente: hasta 9 meses en la primera reincidencia, hasta 12 meses en la segunda, 18 meses obligatorios en la tercera y la duplicación sucesiva del plazo anterior ante nuevas reiteraciones.