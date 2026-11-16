Las diferencias de colores en la piel del pollo pueden ser uno de los aspectos más llamativos al momento de comprar. Algunos se ofrecen con un tono blanquecino, mientras que otros presentan una tonalidad más amarillenta.

El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) de Estados Unidos en ese sentido despeja las dudas sobre las diferencias visibles en este tipo de carnes y explica cuándo el color debería interpretarse como una alarma.

Pollo de piel blanca o pollo de piel amarilla: cuál es la diferencia

“Las aves crudas pueden variar de un color blanco azulado a amarillo . Todos estos colores son normales y son resultado directo de la raza, el ejercicio, la edad y/o la dieta ”, indican los especialistas.

Se explica además que las aves criadas a corral más jóvenes presentan menos grasa debajo de la piel, motivo de que tengan un tono azulado. Mientras que la piel amarilla puede ser resultado de la presencia de caléndulas -una flor rica en pigmentos naturales- en su alimento.

Así, el color de la piel del pollo no determina realmente que uno sea mejor que otro, por lo que no existe en particular uno que se recomiende comprar basado en este aspecto, sino que la diferencia está estrechamente ligada con la cantidad de pigmentos presentes en la dieta del animal.

La diferencia en el color del pollo está principalmente relacionada a la cantidad de pigmentos de su alimentación. ChatGPT

Cuándo hay que prestarle atención al color del pollo

FSIS explica que un cambio de color en la carne de las aves no significa que se encuentre en mal estado, aunque a veces puede considerarse una señal de alerta.

Cuando se trata de deterioro, el color se tornará más oscuro y el ave también tendrá mal olor, estará pegajosa o podrá parecer viscosa. “Si la carne ha desarrollado estas características no se debe utilizar”, se indica.

Además, si se congela el pollo por mucho tiempo, la carne puede presentar manchas blancas secas que son quemaduras por congelación. Si bien FSIS indica que el producto aún puede consumirse en estas condiciones, se especifica que las partes afectadas no tendrán sabor, por lo que pueden quitarse antes de la preparación, si así se desea.