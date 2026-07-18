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Hay dos señales de tránsito que suelen generar dudas incluso entre conductores que poseen años de experiencia frente al volante.
A simple vista parecen iguales, ya que tienen forma circular, borde rojo y dos fechas enfrentadas. Sin embargo, un pequeño detalle cambia por completo su significado y la maniobra que debe realizarse.
Las dos señales de tránsito que más confunden a los conductores
Aunque son muy similares, cada señal cumple una función completamente distinta dentro de la circulación.
La primera es la R.26 “Comienzo de doble mano”, mientras que la segunda corresponde a la R.29 “Preferencia de avance”.
Estas son las principales diferencias:
- R.26: tiene las dos flechas de color negro.
- R.29: una flecha es roja y la otra negra.
- La primera modifica el sentido de circulación.
- La segunda determina cuál de los vehículos debe esperar
Qué significa la señal R.26 y cómo debe actuar el conductor
La R.26 indica que la calle deja de ser de un solo sentido y pasa a tener circulación en ambas direcciones.
Desde ese punto, el conductor debe mantenerse sobre la derecha y estar a atento a la presencia de vehículos que circulan de frente.
Al verla, se recomienda:
- Reducir la velocidad.
- Verificar la demarcación de los carriles.
- Extremar la precaución antes de girar o adelantar.
- Recordar que ya no se puede utilizar toda la calzada.
Esta señal no obliga a ceder el paso ni indica un estrechamiento de la vía. Su única función es advertir el comienzo de la doble mano.
Qué significa la señal R.29 y cuándo hay que ceder el paso
La R.29 incorpora una flecha roja y otra negra. Ese cambio indica que el conductor que observa la señal no tiene prioridad para avanzar.
Generalmente se instala antes de puentes, túneles, obras o sectores angostos donde los vehículos no pueden pasar al mismo tiempo.
Si aparece esta señal, el conductor debe:
- Esperar antes de ingresar al paso angosto.
- Ceder el paso al vehículo que circula en sentido contrario.
- Avanzar solo cuando el tramo quede completamente libre.