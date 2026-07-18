Hay dos señales de tránsito que suelen generar dudas incluso entre conductores que poseen años de experiencia frente al volante.

A simple vista parecen iguales, ya que tienen forma circular, borde rojo y dos fechas enfrentadas. Sin embargo, un pequeño detalle cambia por completo su significado y la maniobra que debe realizarse.

Las dos señales de tránsito que más confunden a los conductores

Aunque son muy similares, cada señal cumple una función completamente distinta dentro de la circulación.

Aunque son muy similares, cada una cumple una función completamente distinta dentro de la circulación. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

La primera es la R.26 “ Comienzo de doble mano ” , mientras que la segunda corresponde a la R.29 “ Preferencia de avance ” .

Estas son las principales diferencias:

R.26 : tiene las dos flechas de color negro.

R.29 : una flecha es roja y la otra negra.

La primera modifica el sentido de circulación.

La segunda determina cuál de los vehículos debe esperar

Qué significa la señal R.26 y cómo debe actuar el conductor

La R.26 indica que la calle deja de ser de un solo sentido y pasa a tener circulación en ambas direcciones .

Desde ese punto, el conductor debe mantenerse sobre la derecha y estar a atento a la presencia de vehículos que circulan de frente.

Al verla, se recomienda:

Reducir la velocidad.

Verificar la demarcación de los carriles.

Extremar la precaución antes de girar o adelantar.

Recordar que ya no se puede utilizar toda la calzada.

Esta señal no obliga a ceder el paso ni indica un estrechamiento de la vía. Su única función es advertir el comienzo de la doble mano.

Qué significa la señal R.29 y cuándo hay que ceder el paso

La R.29 incorpora una flecha roja y otra negra . Ese cambio indica que el conductor que observa la señal no tiene prioridad para avanzar.

La R.29 incorpora una flecha roja y otra negra. Ese cambio indica que el conductor que observa la señal no tiene prioridad para avanzar. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Generalmente se instala antes de puentes, túneles, obras o sectores angostos donde los vehículos no pueden pasar al mismo tiempo.

Si aparece esta señal, el conductor debe: