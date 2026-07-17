Las manchas marrones que aparecen en el inodoro a menudo están relacionadas con la acumulación de sarro y residuos como consecuencia del uso diario.

Al momento de limpiarlas, si bien muchas personas recurren a la escobilla para intentar devolver el color blanquecino, este proceso puede ser tedioso. En esa línea, existe un truco sencillo que puede implementarse para asear esta superficie de manera más fácil y efectiva.

Cómo eliminar las manchas marrones del inodoro sin fregar

Un truco que puede implementarse en estas situaciones es el de utilizar ácido cítrico, un ingrediente conocido por sus beneficios para eliminar el sarro y las manchas difíciles.

El ácido cítrico permite disolver los residuos que se adhieren a la porcelana del inodoro. Al actuar directamente sobre las manchas ayuda a desprenderlas con más facilidad, haciendo que sea más sencillo retirarlas luego.

Este método puede aplicarse especialmente cuando las marcas marrones llevan tiempo acumulándose y no desaparecen con las limpiezas ordinarias.

El ácido cítrico puede ayudar a remover la suciedad con facilidad. Shutterstock

Cómo se aplica el truco para eliminar manchas marrones

Para implementar este método se necesitan dos ingredientes

1/4 de taza de ácido cítrico

Agua caliente

El procedimiento en estos casos es sencillo

Mezclar el ácido cítrico con suficiente agua caliente hasta que se forme una pasta

Aplicar la preparación de forma directa sobre las manchas marrones del inodoro

Dejar actuar durante aproximadamente 30 minutos

Retirar la pasta y enjuagar

Al dejar que el ácido actúe, las manchas se ablandarán y podrán eliminarse sin necesidad de fregar intensamente.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.