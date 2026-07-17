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Las manchas marrones que aparecen en el inodoro a menudo están relacionadas con la acumulación de sarro y residuos como consecuencia del uso diario.
Al momento de limpiarlas, si bien muchas personas recurren a la escobilla para intentar devolver el color blanquecino, este proceso puede ser tedioso. En esa línea, existe un truco sencillo que puede implementarse para asear esta superficie de manera más fácil y efectiva.
Cómo eliminar las manchas marrones del inodoro sin fregar
Un truco que puede implementarse en estas situaciones es el de utilizar ácido cítrico, un ingrediente conocido por sus beneficios para eliminar el sarro y las manchas difíciles.
El ácido cítrico permite disolver los residuos que se adhieren a la porcelana del inodoro. Al actuar directamente sobre las manchas ayuda a desprenderlas con más facilidad, haciendo que sea más sencillo retirarlas luego.
Este método puede aplicarse especialmente cuando las marcas marrones llevan tiempo acumulándose y no desaparecen con las limpiezas ordinarias.
Cómo se aplica el truco para eliminar manchas marrones
Para implementar este método se necesitan dos ingredientes
- 1/4 de taza de ácido cítrico
- Agua caliente
El procedimiento en estos casos es sencillo
- Mezclar el ácido cítrico con suficiente agua caliente hasta que se forme una pasta
- Aplicar la preparación de forma directa sobre las manchas marrones del inodoro
- Dejar actuar durante aproximadamente 30 minutos
- Retirar la pasta y enjuagar
Al dejar que el ácido actúe, las manchas se ablandarán y podrán eliminarse sin necesidad de fregar intensamente.