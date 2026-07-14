Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para ordenar la circulación y reducir el riesgo de accidentes.

Entre las más importantes se encuentra la que muestra un círculo con borde rojo y dos autos, uno negro y otro rojo, un símbolo que muchos conductores ven con frecuencia en rutas y caminos.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo y dos autos

La señal con un círculo rojo y dos vehículos, uno negro y otro rojo, indica prohibición de adelantamiento o sobrepaso.

Esto significa que, desde el lugar donde está instalada y hasta que otra señal de tránsito lo autorice, ningún conductor puede adelantar a un vehículo que circula adelante .

Generalmente se coloca en sectores donde realizar un sobrepaso puede resultar peligroso, como:

Curvas pronunciadas.

Puentes.

Subidas o bajadas con poca visibilidad.

Cruces de caminos.

Tramos de ruta con alto riesgo de colisión frontal.

Respetar esta señal de tránsito disminuye las posibilidades de accidentes graves, especialmente en carreteras de doble sentido donde un adelantamiento indebido puede terminar en un choque de frente.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo rojo y dos autos y por qué nunca deberías ignorarla al manejar

Por qué es tan importante respetar esta señal de tránsito

La prohibición de adelantamiento no está colocada por azar. Las autoridades la instalan luego de analizar sectores donde la visibilidad o las condiciones del camino no permiten realizar el sobrepaso de forma segura.

Ignorar esta señal de tránsito puede provocar consecuencias importantes:

Multas y sanciones económicas.

Pérdida de puntos o penalizaciones, según la jurisdicción.

Mayor riesgo de siniestros viales.

Peligro para quienes viajan en ambos sentidos de circulación.