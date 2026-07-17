Los conductores que circulan por las diferentes rutas y zonas urbanas pueden encontrarse repentinamente con una señal de tránsito amarilla en forma de rombo. Este elemento normativo posee tres flechas negras que forman un círculo continuo en la superficie del cartel.

La presencia de este símbolo gráfico suele generar cierta confusión o dudas entre los automovilistas principiantes y los turistas extranjeros. Sin embargo, este diseño representa una advertencia vial de vital importancia para mantener la seguridad y el orden del flujo vehicular.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con tres flechas negras en círculo?

La señal indica de forma clara que más adelante existe una rotonda o una intersección giratoria en la calzada . Por ese motivo, el conductor debe modificar su marcha al volante y prepararse antes de ingresar al anillo de circulación.

El conductor tiene que reducir la velocidad del vehículo para evaluar con suficiente tiempo el flujo de los demás que ya están transitando. Esta señalización específica previene accidentes graves al advertir de manera anticipada sobre un cambio obligatorio en la prioridad de paso.

La señal oficial se utiliza en los caminos para anticipar un distribuidor de tránsito de forma circular muy concurrido. La normativa oficial de Tránsito establece la colocación de este símbolo preventivo en los accesos previos a estas estructuras.

¿Qué deben hacer los conductores al ver esta señal?

Al observar esta advertencia amarilla en el camino, el conductor disminuye de forma progresiva la velocidad del vehículo antes de llegar a la intersección. Además, el chofer del auto debe mantener una atención plena sobre los diferentes accesos y los vehículos que se aproximan.

La norma de tránsito exige ceder obligatoriamente el paso a todos los automóviles que ya se encuentran circulando dentro de la rotonda. El automovilista tendrá que esperar el momento oportuno para incorporarse de manera fluida y segura sin interrumpir la marcha de los demás.

La señal vial puede estar acompañada por un cartel inferior que indica la velocidad máxima recomendada para realizar la maniobra. Los organismos reguladores de transporte contemplan habitualmente esta combinación para los tramos que presentan una alta densidad de tránsito diario.