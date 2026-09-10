El furor por el pistacho llegó a uno de los productos más populares de la Argentina. Café Martínez lanzó el nuevo alfajor Martínez Dubai, una propuesta que combina uno de los sabores más buscados de los últimos años con un clásico de la gastronomía argentina.

El lanzamiento se suma a una tendencia que continúa ganando espacio entre las marcas de alimentos y cafeterías: llevar el concepto del famoso chocolate Dubai a nuevos productos.

Cómo es el nuevo alfajor Martínez Dubai

El nuevo alfajor tiene un relleno de crema de pistacho y está recubierto por una capa de chocolate semiamargo.

Imagen ilustrativa Ilustración IA Gemini | El Cronista Audiencias

La combinación fue pensada para generar un contraste entre la untuosidad y el dulzor de la pasta de pistacho y el sabor más intenso del cacao. De esta manera, Café Martínez lleva al formato alfajor una de las combinaciones que se volvió tendencia en redes sociales.

El pistacho, el sabor que sigue conquistando a los argentinos

El lanzamiento aparece en un momento en el que el pistacho mantiene un fuerte protagonismo dentro de la gastronomía y, particularmente, en el mercado de los alfajores.

Durante los últimos años distintas marcas incorporaron este ingrediente a sus productos y también aparecieron diferentes versiones inspiradas en el chocolate Dubai .

Imagen ilustrativa Captura Instagram, Café Martínez

Dónde conseguir el nuevo alfajor de Café Martínez

El Martínez Dubai ya comenzó a distribuirse en las sucursales de Café Martínez y está pensado como una alternativa para acompañar los cafés espresso y las especialidades de la cadena.

Así, la marca busca aprovechar la tendencia del pistacho con una propuesta propia que combina crema de pistacho y chocolate semiamargo, dos sabores que apuntan a diferenciarlo de los alfajores tradicionales.

La llegada del producto también abre una nueva competencia dentro de un mercado donde conviven grandes marcas como Guaymallén, Jorgito y Havanna, junto con una creciente cantidad de propuestas premium y sabores innovadores.