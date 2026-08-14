Los alfajores de maicena son un clásico en la repostería que combinan suavidad, tradición y un sabor irresistible. En solo cinco pasos, es posible preparar esta delicia en casa, perfecta para disfrutar como acompañamiento de un café o como postre. Esta receta, además de fácil, permite personalizar los rellenos, disfrutar de una opción económica y casera y conquistar a todos con su textura única.

Los alfajores de maicena son un clásico en la repostería argentina y su facilidad para ser elaborados los convierte en una opción ideal para quienes buscan un dulce delicioso sin complicaciones. Para comenzar, es necesario reunir los ingredientes: 200 gramos de manteca, 100 gramos de azúcar impalpable, 2 yemas de huevo, 1 cucharadita de esencia de vainilla, 400 gramos de maicena, 2 cucharaditas de polvo de hornear y un abundante relleno de dulce de leche. Con estos elementos, se puede avanzar hacia la preparación de estos sabrosos alfajores.

Cómo preparar alfajores de maicena caseros paso a paso

El primer paso en la elaboración de los alfajores de maicena consiste en batir la manteca con el azúcar impalpable hasta lograr una mezcla cremosa. Este proceso permite que se incorporen aire y textura, logrando un resultado final más suave. Luego se deben agregar las yemas y la esencia de vainilla, continuando con la mezcla hasta que estén bien integradas. Seguidamente, se combina la maicena con el polvo de hornear y se incorpora a la preparación, formando una masa homogénea.

Una vez que la masa se encuentra lista, es momento de formar las tapas de los alfajores. Se recomienda estirar la masa sobre una superficie enharinada y cortar círculos con ayuda de un cortante. Este paso es fundamental para que cada alfajor tenga un tamaño uniforme. En este punto, utilizar una asadera Hudson facilita la cocción, ya que su diseño en acero al carbono distribuye el calor de manera equitativa, asegurando que cada tapa se cocine por igual. Se debe hornear a 180 grados durante aproximadamente 8 a 10 minutos, hasta que estén apenas doradas.

Puede convertirse en una merienda ideal, acompañados de un buen mate. Foto: Hudson

Consejos para lograr alfajores de maicena perfectos

Una vez que las tapas están listas, se deben dejar enfriar completamente antes de proceder al armado. Entre dos tapas se coloca una generosa porción de dulce de leche y se espolvorean con azúcar impalpable para dar el toque final. Este tipo de receta permite disfrutar de un postre suave y sabroso, con un excelente equilibrio entre la textura de la maicena y el dulce de leche cremoso.

Un aspecto interesante a considerar es que los alfajores de maicena no solo se limitan a ser un postre; pueden convertirse en una merienda ideal, acompañados de un buen café, mate o té. Además, se pueden experimentar diferentes tipos de rellenos, como chocolate o mermeladas, adaptando así la receta a diversos gustos. Esta versatilidad los convierte en una opción valiosa para cualquier encuentro familiar o con amigos.

Finalmente, esta receta de alfajores de maicena resulta no solamente en un postre apetitoso, sino también en una forma de compartir momentos. Gracias a la asadera Hudson, cada preparación se transforma en una experiencia más eficiente en la cocina, permitiendo a los aficionados y a quienes recién comienzan en la repostería obtener excelentes resultados. Esto brinda satisfacción, practicidad y el placer de disfrutar de un clásico regional que evoca nostalgia, tradición y calidez.