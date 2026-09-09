El uso diario de la pava para hervir o calentar agua genera, de forma inevitable, la acumulación de una capa blanca y dura en sus paredes internas y en el fondo.

Esta costra, compuesta principalmente por calcio y magnesio presentes de forma natural en el agua potable, no solo perjudica el funcionamiento del electrodoméstico o recipiente, sino que altera directamente las propiedades organolépticas del agua, cambiando el sabor original del mate y arruinando la cebada.

Para solucionar este problema de forma rápida sin utilizar productos químicos corrosivos ni desgastar el metal, existe un truco casero de efectividad comprobada que deja el interior de la pava impecable en pocos minutos.

El poder del ácido cítrico y el vinagre contra los minerales incrustados

El secreto de este método reside en el uso de elementos ácidos, como el vinagre blanco de alcohol o el jugo de limón (ácido cítrico).

Estos componentes reaccionan químicamente contra las sales de carbonato de calcio que componen el sarro, disolviéndolas de manera natural y sin necesidad de raspar las superficies.

Al remover estas incrustaciones, no solo se evita que se desprendan partículas blancas al servir el agua en el mate, sino que también se optimiza el consumo energético.

En las pavas eléctricas, una capa gruesa de sarro actúa como un aislante térmico que obliga a la resistencia a trabajar durante más tiempo para calentar el agua, aumentando el gasto de electricidad.

El paso a paso para aplicar el procedimiento de limpieza profunda

Llevar a cabo esta desinfección y desincrustación requiere una serie de pasos muy simples que pueden realizarse de manera periódica:

En primer lugar, se debe llenar la pava hasta la mitad combinando partes iguales de agua y vinagre blanco (o el jugo de dos limones colados).

A continuación, se lleva la mezcla a punto de ebullición y se apaga el fuego o la pava eléctrica. Hay que dejar reposar la solución caliente durante un lapso de 20 a 30 minutos para que el ácido ablande completamente las placas de sarro.

Pasado ese tiempo, se vacía el contenido y se enjuaga el interior con abundante agua fría. Si quedaran restos persistentes en el fondo, se pueden remover fácilmente pasando una esponja suave, sin necesidad de usar viruta de acero.

Recomendaciones para mantener el agua pura y prolongar la vida útil del recipiente

Para evitar que el sabor ácido del vinagre o del limón quede impregnado en las primeras cebadas de mate, es fundamental realizar un hervor final utilizando únicamente agua limpia antes de volver a usar la pava con normalidad.

Asimismo, los especialistas en mantenimiento sugieren no dejar agua estancada en el interior del recipiente después de cebar o cocinar, ya que el reposo del líquido favorece la sedimentación acelerada de los minerales.

Repetir este proceso de limpieza una vez al mes garantiza un agua pura, un sabor neutro en las infusiones y un funcionamiento eficiente del equipo.