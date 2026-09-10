El potus lleva años entre las plantas favoritas para decorar interiores de distintos departamentos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), pero existe otra especie que gana espacio entre quienes buscan una planta resistente y fácil de cuidar.

Se trata del cordatum, un tipo de filodendro de hojas verdes con forma de corazón que puede crecer tanto en altura como hacia abajo, por lo que se adapta con facilidad a distintos ambientes y espacios reducidos.

Cordatum: la planta de interior que compite con el potus

El Philodendron cordatum es una planta tropical que puede cultivarse en interiores y desarrollarse con luz indirecta, incluso en ambientes donde la iluminación no es demasiado intensa.

Una de sus principales características son sus hojas acorazonadas, generalmente verdes y de aspecto más suave que las del potus, una diferencia que permite distinguir ambas plantas.

Aunque suelen confundirse, pertenecen a géneros diferentes: el potus corresponde a Epipremnum aureum, mientras que el filodendro de hoja acorazonada pertenece al género Philodendron.

Cómo cuidar el cordatum dentro de un departamento

El potus podría perder el reinado de las plantas de interior más elegidas. (Fuente: Shutterstock)

Para mantener saludable esta planta de interior, lo más importante es ubicarla en un lugar con buena iluminación indirecta y evitar que reciba sol directo durante períodos prolongados.

El riego debe realizarse cuando la parte superior del sustrato se encuentre seca, ya que el exceso de agua puede favorecer problemas en las raíces.

Además, el cordatum tolera las condiciones habituales de una vivienda y puede adaptarse a distintos niveles de humedad, aunque crece mejor en ambientes cálidos y con humedad moderada.

La forma de crecimiento que permite tenerlo en cualquier ambiente

Una de las ventajas del cordatum para departamentos de CABA es que puede cultivarse de diferentes maneras según el espacio disponible, ya que sus tallos pueden crecer hacia abajo o trepar con ayuda de un soporte.

En una maceta colgante o ubicada sobre un estante, sus tallos pueden caer y formar una composición verde, mientras que un tutor permite orientar el crecimiento hacia arriba.

La reproducción también es sencilla: puede multiplicarse mediante esquejes de tallo, una técnica habitual en los filodendros que permite obtener nuevas plantas a partir de un ejemplar adulto.

Un dato importante para hogares con mascotas es que los filodendros contienen cristales insolubles de oxalato de calcio y pueden resultar tóxicos para perros y gatos si son ingeridos.