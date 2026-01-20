La industria de autos en Latinoamérica acaba de sumar un nuevo hito con el anuncio de la creación de un taller mecánico de grandes prestaciones, creado bajo estándares internacionales de calidad, tecnología de última generación y procesos sustentables.

Se trata de una infraestructura sin precedentes en la región, pensada para elevar los niveles de postventa automotriz premium, optimizar tiempos de reparación y ofrecer una experiencia superior a los clientes.

El nuevo centro fue diseñado para marcar un antes y un después en el segmento, tanto por su escala como por su enfoque integral. Este espacio combina ingeniería nacional, eficiencia energética, certificaciones internacionales y una operación preparada para atender vehículos tradicionales y eléctricos. La iniciativa posiciona a este país sudamericano como referente regional en innovación automotriz, calidad de servicio y movilidad sustentable.

¿Cuál es el taller mecánico récord de Latinoamérica?

Ubicado en Lo Boza, Pudahuel, Chile , este complejo cuenta con 5000 metros cuadrados de taller y 10.000 m² de patio de resguardo de vehículos, además de tener las siguientes características:

infraestructura pavimentada,

iluminación LED sensorial,

sistemas de seguridad estrictos.

cabinas de pintura eléctricas,

túneles de control de calidad,

sistemas endotérmicos de secado.

Todos estos avances permiten reparaciones más limpias, precisas y eficientes.

El proyecto fue desarrollado bajo estándares internacionales, pero con ingeniería chilena, lo que refuerza su carácter estratégico para la industria local.

El taller ofrece los sistemas más modernos para hacer chapa y pintura.

Además, utiliza pintura base agua y energía renovable certificada, alineándose con los criterios LEED (de medio ambiente) y convirtiéndose en un referente de sustentabilidad automotriz en la región.

¿Cuál es el taller mecánico más innovador de Latinoamérica?

BMW Chile, representado por Inchcape Chile, inauguró el taller de Desabolladura y Pintura (D&P) más avanzado de su red en Latinoamérica, marcando un nuevo estándar en su red global de postventa. La instalación fue certificada oficialmente por BMW Alemania, un aval que solo obtienen centros que cumplen exigencias extremadamente estrictas.

Esta certificación garantiza el uso exclusivo de repuestos genuinos BMW, herramientas homologadas, procesos definidos por fábrica y lineamientos operativos y de marketing alineados con la marca a nivel mundial. En términos prácticos, cada reparación se realiza bajo los mismos parámetros que rigen en Europa, Estados Unidos y Asia.

¿Cuál es el diferencial de este taller mecánico?

Gracias a esta certificación, los clientes acceden a mejores tiempos de entrega, mayor transparencia en la comunicación durante el proceso de reparación y trabajos que cuentan con garantía de fábrica BMW, un factor clave para preservar el valor futuro del vehículo, incluso después de una intervención estructural o estética.

“El proyecto refleja nuestro compromiso con la excelencia. Es un orgullo que haya sido creado y desarrollado en Chile, y que hoy marque un nuevo estándar para nuestras operaciones a nivel global”, afirmó Benjamín Borquez, Gerente de Postventa BMW y B&P Premium de Inchcape Chile.

BMW lanzó el taller mecánico más grande de Latinoamérica.

El taller tiene capacidad para atender 200 vehículos mensuales, con una proyección superior a 250 unidades, y opera con técnicos altamente especializados, capacitados bajo los estándares BMW. La combinación de oficio, tecnología y precisión permite devolver cada vehículo a su estado original de fábrica.

El centro también está preparado para el diagnóstico y reparación de vehículos eléctricos, cuenta con cargadores EV y mantiene una relación directa con todas las compañías de seguros del país, reforzando su rol estratégico dentro de la cadena de servicio postventa.