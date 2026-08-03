La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respondió este lunes a las críticas por la supuesta escasez de cupos para vacunar a niños y adolescentes contra el meningococo, y pidió no comparar la actual campaña con la organización de la vacunación durante la pandemia de COVID-19.

En mensajes difundidos en redes sociales, la titular del MSP afirmó que la situación no es equiparable y destacó que la agenda habilitada la semana pasada ya fue ampliada: “Habilitamos una agenda con una gran cantidad de cupos, hoy lo duplicamos e igual se llenó y ahora estamos trabajando para tener más cupos”, explicó.

Lustemberg añadió que la intención es que las personas puedan acudir a un lugar y obtener la vacuna sin perder tiempo, y que se irá incrementando la disponibilidad de turnos.

La ministra señaló además que la ampliación de la agenda se desarrolló con la cooperación de AGESIC, cuya herramienta permitió construir rápidamente un sistema de gestión de turnos. “Con la cooperación de AGESIC y su agenda hemos logrado construir rápidamente una herramienta para resolver esto”, afirmó.

Lustemberg valoró como una “gran noticia” el aumento de quienes concurren a vacunarse y sostuvo que, con los cupos que se irán habilitando, se avanzará hacia el efecto rebaño. Recordó asimismo que la vacuna contra el meningococo será gratuita desde 2025 y subrayó que, para este año, se trabajará para que el resto de los niños y niñas puedan acceder a la inmunización.

La ministra cerró su mensaje señalando que una situación excepcional requiere mecanismos excepcionales y que se están implementando medidas para resolver el incremento de la demanda.

La reacción de Lustemberg respondió a un usuario que había comparado la organización de esta campaña con la logística de vacunación contra el COVID-19 durante la pandemia.