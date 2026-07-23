Ubicado en el kilómetro 22,200 de la avenida Giannattasio este centro forma parte de una nueva etapa de fortalecimiento de la red pública de salud en Ciudad de la Costa, como parte del programa de salud integral denominado Puente a Puente.

Este plan de salud de ASSE, que se extiende entre el puente del arroyo Carrasco hasta el puente del arroyo Solís Grande, es un proyecto integral que busca transformar y descentralizar la atención sanitaria en la Costa de Oro del departamento de Canelones, con un “shock de infraestructura”.

Su eje principal es la construcción del Hospital de la Costa en Atlántida, complementado con una fuerte mejora edilicia y operativa en el primer nivel de atención, policlínicas, de la región.

Las personas en el centro

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, confirmó que la primera parte de la obra estará pronta en ocho meses.

También celebró la separación de las puerta de emergencia pediátrica y de adultos, la incorporación de la policlínica de salud mental al centro, que hoy funciona a cinco cuadras, y las mejoras en el servicio de radiología.

“Este es un gobierno que tiene a las personas en el centro y que avanza con decisiones políticas, con recursos y obras concretas que cambian la vida cotidiana de las personas”, dijo Lustemberg.

En referencia a la necesidad de avanzar en infraestructura y servicios, la jerarca consideró que “cuando una ciudad crece, los servicios deben crecer también, sobre todo en la salud”.

“Estamos fortaleciendo la atención en el primer nivel de atención, para que los problemas puedan resolverse cerca de la casa de la gente, ampliando la atención en salud mental y bucal, mejorando la capacidad de respuesta, incorporando tecnología, impulsando la complementación entre servicios, ampliando el acceso a vacunas y medicamentos”, señaló la ministra.

Lustemberg dijo que esta obra no es aislada, y destacó las ventajas que tendrá la instalación de un hospital en Atlántida.

“Es infraestructura más logística. Invertir en infraestructura sanitaria, potenciar el primer nivel de atención, mejorar los traslados, avanzar en telemedicina y digitalización, todo esto apostando a una mayor complementación entre los prestadores público y privado para que las personas no tengan que trasladarse varios kilómetros”, puntualizó.

El hospitalito de la Costa

Por su parte, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, detalló los alcances del proyecto que será concretado en un predio cedido por la intendencia de Canelones, y demandará entre 5 y 6 millones de dólares de inversión.

El centro atiende actualmente a unas 70 mil personas al año y registra unas 40 mil consultas de emergencia anuales.

Danza detalló que los trabajos incluyen la reforma de la infraestructura existente y la ampliación del espacio de 2 mil a 3 mil metros cuadrados.

Se instalarán 14 consultorios nuevos, una emergencia nueva de adultos y otra de niños. Asimismo, se incorporará el servicio de salud mental, que actualmente funciona en otro local, y habrá salones multiuso para fomentar el trabajo comunitario en salud.

“Esto es Puente a Puente, es anticiparnos al crecimiento territorial, ordenar, reducir inequidades y construir una red pública de mejor calidad, en la misma dirección en que se trabaja en el Ocho por Ocho y en el ASSE Renueva+”, subrayó Danza.