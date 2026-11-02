El BIM4 realizó ejercicios de desembarco, tiro de combate y apoyo de fuego naval en aguas del Canal Beagle.

La Armada Argentina realizó un nuevo ejercicio de adiestramiento militar en el Canal Beagle, donde efectivos de Infantería de Marina llevaron adelante maniobras de desembarco táctico, operaciones terrestres y prácticas de tiro de combate.

El entrenamiento se desarrolló en las proximidades de Ushuaia, con la participación de embarcaciones de la División de Patrullado Austral.

La actividad estuvo a cargo del Batallón de Infantería de Marina N.º 4 (BIM4), dependiente de la Brigada de Infantería de Marina Austral y el objetivo fue fortalecer las capacidades operativas de la unidad en el escenario austral, con la combinación de maniobras ofensivas y coordinación entre medios terrestres y navales.

Cómo fue el desembarco táctico de la Armada Argentina en el Canal Beagle

El ejercicio tuvo lugar en el sector de Punta Remolino, sobre el Canal Beagle, e involucró a las lanchas rápidas ARA Indómita y ARA Intrépida, junto con las patrulleras ARA Baradero y ARA Concepción del Uruguay. Todas las embarcaciones pertenecen a la División de Patrullado Austral.

Las operaciones comenzaron con el desembarco de efectivos mediante botes de asalto. Una vez en tierra, los infantes de Marina realizaron una aproximación terrestre y establecieron una base de patrulla, desde donde organizaron las siguientes etapas del adiestramiento.

La secuencia permitió ejercitar los procedimientos necesarios para trasladar personal desde las embarcaciones hacia la costa, asegurar posiciones y continuar con las operaciones terrestres en un entorno geográfico caracterizado por las condiciones propias del extremo sur argentino.

Tiro de combate y apoyo de fuego: qué armamento utilizaron las embarcaciones

Una vez desplegados los efectivos, el personal del BIM4 realizó una práctica de tiro de combate a nivel Compañía, mediante una maniobra ofensiva que contempló ataques simultáneos y apoyo de fuego proporcionado por los morteros de la unidad.

La Armada Argentina llevó adelante un ejercicio militar en el Canal Beagle Gaceta Marinera: gacetamarinera.com.ar

En paralelo, las embarcaciones desarrollaron procedimientos de apoyo de fuego naval simulado. Las lanchas patrulleras efectuaron disparos con sus ametralladoras de 12,7 milímetros , mientras que las lanchas rápidas utilizaron sus cañones de proa .

La coordinación entre los medios navales y terrestres permitió poner en práctica distintos procedimientos de apoyo durante el avance de las tropas. Después, los infantes de Marina completaron el ejercicio con el reembarco mediante botes de asalto.

La combinación de embarcaciones rápidas, patrulleras y personal de Infantería de Marina también se relaciona con las capacidades de vigilancia y operación marítima que desarrollan otras fuerzas armadas.

Los ejercicios militares de la Infantería de Marina en Tierra del Fuego

El entrenamiento en el Canal Beagle se suma a otras actividades desarrolladas recientemente por la Brigada de Infantería de Marina Austral en Tierra del Fuego.

A fines de octubre, unidades de la Brigada y medios de la Aviación Naval participaron de un adiestramiento integrado en Río Grande, que incluyó operaciones de transporte y desembarco con helicópteros Sea King.

También se realizaron prácticas de apoyo aéreo cercano con aeronaves T-34C-1 Turbo Mentor y participaron controladores aéreos adelantados de la Infantería de Marina, en una actividad destinada a ejercitar la coordinación entre los distintos componentes de la fuerza.

Estas maniobras permitieron integrar medios terrestres, navales y aeronavales en un mismo escenario de entrenamiento, con procedimientos relacionados al transporte de efectivos, el despliegue de tropas y el apoyo durante las operaciones.