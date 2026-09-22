El Banco de la Ciudad de Buenos Aires subastará cinco inmuebles porteños el próximo 9 de octubre.

La entidad realizará el remate por cuenta, orden y nombre de la Procuración General del Gobierno de la Ciudad, según el aviso publicado hoy en el Boletín Oficial.

Los inmuebles integran el “acervo de sucesiones vacantes” de la Ciudad. El aviso establece que “los valores recaudados se destinan al Fondo Educativo Permanente”.

Las bases para participar en la subasta arrancan de u$s 36.850 a u$s 435.144,87.

La subasta se realizará por internet el 9 de octubre, a partir de las 10 hs.

Los oferentes participarán a través del portal subastas.bancociudad.com.ar. Cada inmueble tendrá su propio horario de inicio, entre las 10 y las 13 hs.

Rematan cinco inmuebles desde u$s 36.850

Constitución

El primer lote es el de Entre Ríos 1824/28, en el barrio de Constitución . Se trata de un terreno de 342,60 metros cuadrados “en un sector urbano consolidado con tejido predominantemente residencial y mixto, presencia de comercio de cercanía”, según se informó.

La base asciende a u$s 435.144,87, la más alta del remate. La puja comienza a las 10:00 y el aviso aclara que “no se exhibe” antes.

Balvanera

El segundo lote es una unidad funcional en Avenida Córdoba 2858/60, piso 14°, departamento 121, en Balvanera.

Tiene 37,18 metros cuadrados totales: 27,43 cubiertos y 9,75 descubiertos. La base es de u$s$ 36.850, la más baja de este remate. La subasta arranca a las 10:45.

“El departamento se ubica en el piso 14, con disposición lateral al aire y luz. La unidad se compone de ambiente único con salida a balcón corrido, cocina y baño”, describe la publicación.

Los interesados pueden visitar esta unidad el 21 de septiembre. El aviso fija la exhibición “en el horario de 9 a 12 hs”.

Balvanera

El tercer lote está en Avenida Rivadavia 2446/60, piso 4, unidad funcional 12, también en Balvanera.

Registra 360,95 metros cuadrados cubiertos y 1,80 metros cuadrados de superficie común de uso exclusivo. La base es de u$s 261.300 y la puja empieza a las 11:30.

El texto menciona además un balcón como superficie no cubierta, sin consignar su medida. La exhibición está prevista para el 22 de septiembre de 2026. El aviso publicado no detalla el horario de esa visita.

Caballito

El cuarto lote corresponde a Viel 246/48, piso 4°, departamento B, en Caballito. Es la unidad funcional 9.

El departamento mide 43,73 metros cuadrados totales: 39,99 cubiertos, 1,60 semicubiertos y 2,14 de balcón. La base es de u$s 61.631,27 y la subasta empieza a las 12:15.

La exhibición de esta unidad se realizará el 23 de septiembre de 2026 “en el horario de 9 a 12h”, según el aviso.

“Se trata de un departamento de dos ambientes al contrafrente en el cuarto piso. Consta de livig-comedor con salida al balcón, dormitorio, baño completo y cocina con acceso a lavadero semicubierto. Todos los ambientes ventilan al exterior”, describe el aviso.

Constitución

El quinto y último lote es el terreno de Paracas 339 y 345, en Constitución. Tiene 271,56 metros cuadrados. La base es de u$s 60.300 y la puja comienza a las 13.

Al igual que el de Entre Ríos, “no se exhibe”.

“Se trata de un edificio en planta baja, implantado sobre un lote entre medianeras de doble frente, destinado a depósito y vivienda. La unidad residencial posee acceso independiente respecto del depósito, a la que se ingresa a través de un patio descubierto. Cuenta con comedor, dormitorios, cocina, baño y patio. El estado general de conservación del inmueble es muy deficiente”, postula el aviso.

Cómo participar

Los interesados deberán registrarse antes de la subasta. El aviso exige hacerlo “hasta 48 horas hábiles antes de la fecha de la misma”.

Al inscribirse, los oferentes deberán acreditar una garantía. El aviso la fija en “3% (tres por ciento) del valor de Base” establecido para cada inmueble. Los participantes la constituyen en pesos o en dólares.

La garantía en pesos argentinos se calcula según el “tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina” vigente al cierre del día hábil anterior a su constitución. El aviso también admite dólares estadounidenses, hasta 48 horas hábiles antes de la subasta.

Quien resulte preadjudicatario deberá abonar una seña del 10% y una comisión del 3% más IVA. El aviso indica que ambos pagos deben integrarse “dentro de los DOS (2) días hábiles” a contar desde la notificación electrónica.

El pago debe realizarse “únicamente mediante transferencia electrónica bancaria”, en pesos argentinos. La conversión usa el dólar billete, tipo de cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina, vigente al cierre del día hábil anterior a la subasta.