El Festival de Doma y Folklore de Jesús María confirmó su programación para la edición 61, que se realizará del 7 al 17 de enero de 2027.

No solo se presentarán artistas de folklore, sino también referentes de cumbia, cuarteto y música urbana. Además, se realizarán las tradicionales competencias de jineteada y los espectáculos de campo, que le darán su color a cada día del festival.

Entre los principales referentes musicales se presentarán Abel Pintos, Los Nocheros, el Chaqueño Palavecino, Los Manseros Santiagueños, Desakta2, Nahuel Pennisi y Luciano Pereyra.

Jesús María 2027: qué fecha es, qué artistas se presentan y cuándo salen a la venta las entradas. Festival de Jesús María

Los artistas que se presentarán en Jesús María 2027

Según la programación compartida por el festival, los artistas, espectáculos y competencias por cada día serán los siguientes:

Jueves 7 de enero : Jairo, Orellana Lucca, Marina Cornejo, Rayanos, Dos Folk, Valentina Márquez y Chama.mé. La apertura oficial estará a cargo de “Corazón Argentino” y el desfile lo realizará “Unión de los Pueblos”.

Viernes 8 de enero : Lázaro Caballero, el Indio Lucio Rojas, Los Herrera, Cabales e Iván Ruiz. También comenzarán los campeonatos Internacional de Jineteada, Jinetes del Festival y Jinetes del Futuro. El espectáculo de campo será “Riendas Bravas”.

Sábado 9 de enero : Jorge Rojas, Los Nocheros, Lucas Sugo, Jean Carlos, Wara Calpanchay y SANT2. También habrá actividad del campeonato Jinetes del Futuro y el espectáculo de campo estará a cargo de “Herencia Criolla”.

Domingo 10 de enero : Abel Pintos, Ahyre, LBC y Euge Quevedo, Dúo Amukan y Jessica Benavidez. Se presentará Camilo Nicolás, habrá actividad del campeonato Jinetes del Futuro y el espectáculo de campo lo darán las tropillas entabladas.

Lunes 11 de enero : Los Manseros Santiagueños, Christian Herrera, Ulises Bueno, Joaquín Chiavarino, Lautaro Rojas y Flor Paz. El espectáculo de campo estará a cargo de las tropillas entabladas.

Martes 12 de enero : Luciano Pereyra, Piko Frank, Desakta2, Carafea, Canto 4 y Valentín Vargas. El espectáculo lo realizarán las tropillas entabladas.

Miércoles 13 de enero : Los Tekis, Q’ Lokura, Ke Personajes, La Clave Trío, El Caporalazo con Willy Campero y La Cruzada. El espectáculo de campo tendrá destrezas gauchas.

Jueves 14 de enero : Cazzu, Los Palmeras, Uriel Lozano, Los Caligaris, Un Poco de Ruido, Campedrinos y Nacho Cuellar. Esta jornada también tendrá el espectáculo de las tropillas entabladas.

Viernes 15 de enero : Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La K’onga, La Pepa Brizuela y Caravana Catucha.

Sábado 16 de enero : Nahuel Pennisi, Paquito Ocaño, Damián Córdoba, Ángelo Aranda, Simón Aguirre y Los Cantores del Alba. Además, Gendarmería Nacional presentará “Tradición y deber al servicio de la Patria”. Y se disputarán las finales del campeonato Internacional de Jineteada y del campeonato Jinetes del Festival.

Domingo 17 de enero: Sergio Galleguillo, El Loco Amato, La Callejera, Los Trajinantes y el ganador del certamen “Camino al Festival”. También se realizará el campeonato Color y Coraje con 54 montas especiales y entrega de premios. El espectáculo de campo estará a cargo de Tusuy.

Cabe destacar que toda la programación estará acompañada por DJ en vivo.

Dónde se realizará el festival y cuándo salen a la venta las entradas

El Festival de Jesús María se realizará en el Anfiteatro José Hernández de Jesús María, Córdoba, ubicado en la calle Cleto Peña 82.

El público podrá conseguir sus entradas a partir de este jueves 1 de octubre a través de Paseshow.

El tradicional Festival de Jesús María ya se prepara para celebrar una nueva edición con una gran grilla de artistas que se combinará con lo mejor de la jineteada nacional y los espectáculos de campo que le dan color.