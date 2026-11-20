La Universidad de Buenos Aires (UBA) puso en marcha el período de inscripción al Ciclo Básico Común (CBC) 2027, que estará disponible hasta el jueves 26 de noviembre. Para el próximo ciclo lectivo, la institución también confirmó la apertura de dos nuevos espacios de cursada en territorio bonaerense: uno en Ezeiza y otro en Rivadavia.

La primera de las incorporaciones estará en Tristán Suárez, partido de Ezeiza. El establecimiento funcionará en la esquina de Las Hortensias y la ruta 205. Según las estimaciones de la universidad, la iniciativa podría beneficiar a más de 25.000 alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas de la zona, además de jóvenes de localidades cercanas que actualmente deben trasladarse para estudiar.

El segundo espacio educativo se instalará en América, localidad que funciona como cabecera del partido de Rivadavia, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Allí, las nuevas instalaciones también permitirán ampliar la oferta académica: quienes estudien Ingeniería Agronómica tendrán la posibilidad de completar presencialmente los primeros tres años de la carrera sin salir del distrito.

Cómo inscribirse al CBC 2027 de la UBA y qué documentación se necesita

El ingreso al CBC contempla distintas instancias que los aspirantes deben completar para formalizar su incorporación a la universidad. El procedimiento comienza con una gestión digital y continúa con la acreditación de los requisitos académicos y personales.

Las etapas previstas son:

Preinscripción online: los interesados deben completar el formulario con sus datos personales en el sistema de ingreso de la UBA. Entrega de documentación: deberán acreditar su identidad y presentar los comprobantes correspondientes a la finalización de los estudios secundarios. Elección de sede y turno: una vez habilitada esta instancia, tendrán que seleccionar las opciones disponibles a través del sitio oficial del CBC.

Para iniciar el trámite, es necesario ingresar a www.cbc.uba.ar y dirigirse al apartado de inscripciones.

Cómo inscribirse al CBC 2027 de la UBA y qué documentación se necesita.

Entre los documentos solicitados se encuentran el DNI argentino vigente y el título secundario, que debe contar con la legalización de la Dirección de Legalizaciones de la UBA. La gestión de este último requisito se realiza de manera digital mediante la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

En caso de que el diploma todavía no haya sido emitido, los aspirantes pueden presentar una constancia que certifique que finalizaron sus estudios secundarios y que el título se encuentra en trámite.

La universidad también recordó que sus carreras de grado son gratuitas y tienen ingreso irrestricto, por lo que no es necesario rendir un examen de admisión para comenzar.

Hasta cuándo hay tiempo para anotarse al CBC de la UBA y qué pasa si no se llega a noviembre

Los aspirantes que quieran comenzar sus estudios en la UBA durante 2027 tienen tiempo para completar esta primera etapa de preingreso hasta el jueves 26 de noviembre de 2026.

Quienes no alcancen a realizar el trámite dentro de ese período podrán anotarse en una segunda convocatoria prevista para febrero de 2027. La institución confirmó que habrá una nueva instancia, aunque todavía no informó el calendario definitivo.

Ese mes también se habilitarán otros procedimientos administrativos para los estudiantes que ya forman parte de la universidad. Entre ellos se encuentran la rematriculación de alumnos del CBC que todavía no tengan usuario en el sistema SIU Guaraní, los pedidos de cambio de carrera y las solicitudes para cursar dos carreras de manera simultánea.

El Ciclo Básico Común representa el primer tramo de formación de las carreras de la UBA. Su programa está compuesto por seis materias, que se dividen entre contenidos comunes a distintas disciplinas, asignaturas específicas y materias de orientación vinculadas con la carrera elegida. La cursada permite realizar hasta tres materias por cuatrimestre.