El Código Civil y Comercial de la Nación establece distintas situaciones en las que una persona puede ser declarada indigna para heredar. Entre ellas, contempla los delitos contra el fallecido, el maltrato grave y el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

En Argentina, los hijos forman parte de los herederos legítimos de sus padres. Sin embargo, existen determinadas circunstancias en las que pueden perder el derecho a recibir una herencia.

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) establece las causales de indignidad para suceder. Se trata de conductas graves que pueden justificar que un heredero sea excluido de una sucesión.

La normativa contempla, entre otros supuestos, los delitos contra el fallecido, el maltrato grave, la falta de asistencia alimentaria y la manipulación de un testamento.

Herencias: cuáles son los motivos por los que un hijo puede quedar excluido

El artículo 2281 del Código Civil y Comercial enumera las situaciones que pueden provocar la exclusión de una persona de una sucesión por indignidad.

Entre ellas, se encuentran:

Cometer un delito contra el padre o la madre: puede ser declarado indigno quien haya participado en un delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o los bienes del fallecido.

Maltratar gravemente al fallecido : la ley contempla los casos en los que el heredero haya maltratado gravemente al causante o realizado acciones que hayan ofendido gravemente su memoria.

Denunciar al fallecido por un delito: puede quedar excluida la persona que haya acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión. La norma establece excepciones, por ejemplo, cuando la víctima del delito era el propio denunciante o un familiar cercano.

No denunciar la muerte dolosa del causante: también se contempla a quien omita denunciar la muerte intencional del fallecido dentro del plazo de un mes desde que ocurrió, salvo las excepciones previstas por la ley.

No cumplir con las obligaciones alimentarias: un hijo puede quedar alcanzado por esta causal si no le proporcionó a su padre o madre los alimentos que legalmente le correspondían.

Manipular o alterar un testamento: la indignidad puede aplicarse a quienes hayan utilizado amenazas, engaños o presiones para que el fallecido otorgue, modifique o deje de hacer un testamento. También alcanza a quienes falsifiquen, alteren, oculten, sustraigan o sustituyan el documento.

Cometer actos de ingratitud: el Código incorpora otras conductas que pueden justificar la revocación de una donación por ingratitud, de acuerdo con los supuestos previstos en el artículo 1571.

Sucesiones en Argentina. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

¿Un hijo puede perder la herencia por estar distanciado de sus padres?

El hecho de que un hijo no tenga relación con sus padres, se haya distanciado o mantenga conflictos familiares no constituye, por sí solo, una causal de indignidad sucesoria.

Para que pueda ser excluido, debe configurarse alguna de las situaciones previstas en el artículo 2281 y probarse judicialmente. Por ejemplo, la falta de asistencia alimentaria puede tener consecuencias cuando existía una obligación legal de brindar esos alimentos y se acredita su incumplimiento.

¿Cómo se excluye a un heredero por indignidad?

El artículo 2283 del Código Civil y Comercial establece que la indignidad debe ser demandada después de la apertura de la sucesión por quien pretende recibir los derechos hereditarios que le corresponderían a la persona cuestionada.

Además, el artículo 2284 establece que el derecho a excluir al heredero indigno caduca a los tres años desde la apertura de la sucesión. La norma contempla una excepción cuando la indignidad se plantea como defensa frente a una demanda de reducción, colación o petición de herencia.