Uno de los crímenes más lamentables conmocionó a Brasil en los últimos días, luego de que la creadora de contenido digital de 18 años, María Luiza Costa da Silva, mejor conocida como Malu Constantine, fue apuñalada por la expareja de su novio a la salida de un bar el pasado 31 de enero. Todo comenzó cuando María Luiza y su novio Gabryel Nascimento da Silva se encontraban disfrutando de la noche en un bar de la ciudad de Recife, al noroeste de Brasil, en las vísperas al carnaval. Sin embargo, al salir del local se cruzaron con Kallyne Santos da Silva, exnovia de Gabryel quien, según fuentes policiales, comenzaron a discutir fuerte y la exnovia sacó un arma blanca y apuñaló a la influencer. El hombre relató a la policía que intentó defender a su novia, pero también recibió una puñalada en el muslo. Según el reporte que brindó la Policía Militar el forcejeo finalizó cuando María Luiza agarró el mismo cuchillo y apuñaló a la agresora en el abdomen. Rápidamente una persona que vio la escena intentó llevar a Gabryel y María a un hospital, pero la joven no llegó y murió cuando el personal médico comenzó a tratar las heridas. El hombre recibió un tratamiento en la lesión de la pierna y fue dado de alta. Por su parte, Kallyne huyó de la escena del crimen, pero fue interceptada rápidamente por la policía cuando intentaba hacerse atender en una sala de emergencias. La mujer fue trasladada a un hospital, pero con custodia y sin derecho a fianza, según confirmó el medio local G1. En estos momentos, se investiga el caso como un hecho de homicidio e intento de homicidio y la mujer de 21 años quedó a disposición del Departamento de Homicidios y Protección de las Personas. En este contexto, Bloco do Papada, un evento cultural y social de Recibe en el que se involucraba el bar donde había estado la pareja antes del crimen, emitió un comunicado expresando sus condolencias. “Solidaridad con la tragedia que afectó a la joven Luiza”, indicaron y luego añadieron: “Nos unimos al dolor de su familia y amigos en este momento de inmensa tristeza, deseando fuerza y consuelo a todos”. Se trataba de una creadora de contenido digital con una comunidad de más de 30.000 seguidores en Instagram en la que compartía videos de su estilo de vida. Su cuenta fue rápidamente configurada como privada tras su muerte, pero los seguidores expresaron su indignación en las redes sociales al perder la vida de una joven de 18 años con toda una vida por delante.