A un mes del brutal homicidio de Jeremías Monzón, la causa sumó un estremecedor capítulo: las autoridades iniciaron una investigación paralela por la difusión de un video que muestra el asesinato del adolescente.

Las imágenes se viralizaron rápidamente y la principal preocupación de la fiscalía es que la divulgación de dicho material haya sido por parte del círculo policial que resguardaba el material.

A medida que avanza la investigación, se revelan nuevos detalles estremecedores alrededor del crimen por el cual se detuvieron a tres menores de edad.

El estremecedor video del crimen de Jeremías Monzón

El video del homicidio comenzó a circular por redes sociales y grupos de WhatsApp, donde los acusados registraron el momento en el que tres menores atacaron y asesinaron a Monzón con 23 puñaladas.

La escena de terror ocurrió en un depósito abandonado ubicado frente al estadio de Colón de Santa Fe.

El lugar donde asesinaron a Jeremías Monzón.

La adolescente de 16 años, que se encuentra detenida, y los otros dos acusados amenazaron, insultaron y apuñalaron a la víctima hasta terminar con su vida.

Jeremías se encontraba desaparecido desde el 18 de diciembre, en la localidad santafesina de Santo Tomé. Su cuerpo fue encontrado cuatro días después en el mismo galpón donde se cometió el homicidio.

El resultado de la autopsia de Jeremías Monzón

El informe post mortem determinó que a Jeremías lo mataron de 23 puñaladas, que le provocaron un shock hipovolémico. El joven falleció desangrado.

Al momento, los efectivos de seguridad trabajan para determinar el grado de responsabilidad de todos los implicados y quién estuvo detrás de la difusión del video del crimen.

Los tres acusados del crimen de Jeremías Monzón

La principal acusada es la joven de 16 años, quien fue encontrada y detenida el 23 de diciembre. Ella llegó junto con Jeremías a la escena del crimen, donde fue emboscado por los otros dos implicados.

En una primera instancia se dijo que la menor había desaparecido el mismo día que la víctima, pero pronto se supo que se escapó de la casa de su abuela y se alojó donde su madre.

Jeremías Monzón

Ella está imputada por el delito de homicidio agravado; mientras que también fueron señalados los otros dos menores de 14 años que participaron del crimen. Ambos no punibles por su edad.

La causa también implicó a la madre de la adolescente de 16 y al hermano de uno de los acusados, quien fue denunciado por amenzar a un joven que exigía justicia por Jeremías.