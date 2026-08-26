Tras años de espera, inauguran un nuevo recorrido del tren más popular para conectar CABA con el conurbano.

En esta noticia El nuevo recorrido de Trenes Argentinos que unirá CABA y el conurbano

Trenes Argentinos hizo oficial un nuevo recorrido para conectar la Ciudad de Buenos Aires con el interior de la Provincia. Se trata de una formación que irá desde Retiro hasta Junín y hará paradas en los barrios de José C. Paz, Pilar, Manzanares y Dr. Cabred.

Los trenes estarán equipados con aire acondicionado, baños y coche comedor para ofrecer la mejor experiencia posible. La implementación del servicio representa un avance significativo en conectividad interurbana al facilitar el transporte de pasajeros en la región.

Tras años de espera, inauguran un nuevo recorrido del tren más popular para conectar CABA con el conurbano. Imagen ilustrativa creada con ChatGPT

El nuevo recorrido de Trenes Argentinos que unirá CABA y el conurbano

Las entradas podrán comprarse de manera anticipada en el sitio web o de forma presencial en las boleterías habilitadas. Tendrán un valor que oscila entre $ 2.100 y $ 4.700 , dependiendo del día de la semana y la clase seleccionada: primera clase o pullman.

Recorrido del tren Retiro - Junín

Desde la Provincia, el tren parte de Dr. Cabred de lunes a sábados a las 5:52, realizando paradas intermedias en Manzanares a las 6:00, Pilar a las 6:10 y José C. Paz a las 6:28, con un paso por Sáenz Peña a las 7:06. La llegada a la terminal porteña se efectúa a las 7:28. En los domingos y feriados, el horario se modifica: la salida desde Dr. Cabred es a las 6:14 y la llegada a Retiro a las 7:49.

Tras años de espera, inauguran un nuevo recorrido del tren más popular para conectar CABA con el conurbano.

Desde la Ciudad, las formaciones iniciarán su recorrido a las 18:15 hacia el noroeste del conurbano, completando el trayecto en poco más de 90 minutos. El primer arribo será a José C. Paz a las 19:16, seguido de Pilar a las 19:36, Manzanares a las 19:46 y Dr. Cabred a las 19:53.

En la misma línea, se añadió una parada en Cortines (partido de Luján). Partiendo desde Buenos Aires se detendrá a las 20:05 y, en su regreso hacia Retiro, el tren pasará a las 5:33 de lunes a sábados y a las 5:54 en domingos.