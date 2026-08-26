Oficial | Construirán una nueva línea de trenes que unirá a cuatro municipios con el centro del país: tendrá 12 estaciones y transportará a 127,000 personas diarias

El Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) hicieron oficial la construcción del nuevo Tren Ligero de Texcoco a La Paz. Esta ambiciosa obra de transporte público masivo conectará la zona oriente del Valle de México con el centro del país mediante un trazado moderno y sustentable.

Con una inversión estratégica asignada en el Paquete Económico mexiquense, el proyecto contempla 12 estaciones clave y 14 trenes dobles que transformarían la movilidad cotidiana. Este transporte de operación mixta busca agilizar traslados diarios de miles de habitantes que viajan entre el Estado de México y la Ciudad de México.

Oficial | Construirán una nueva línea de trenes que unirá a cuatro municipios con el centro del país: tendrá 12 estaciones y transportará a 127,000 personas diarias X/@LaSEMOVI

¿Qué municipios conectará el nuevo Tren Ligero Texcoco-La Paz?

De acuerdo con la información publicada por la plataforma oficial Proyectos México y confirmada por la SEMOV de Edomex, la infraestructura de 21 kilómetros de longitud atravesará estratégicamente la zona oriente para conectar a cuatro municipios principales con la red de transporte masivo:

Texcoco : ubicando su terminal oriente en la antigua estación de ferrocarriles del barrio de San Juanito.

Chimalhuacán : beneficiando a colonias de alta densidad poblacional.

Nezahualcóyotl : brindando una alternativa rápida en sus límites territoriales.

La Paz (Los Reyes La Paz): conectando con la terminal poniente del sistema.

Adicionalmente, el trazado beneficiará indirectamente a localidades colindantes como Chicoloapan, conectando a todas estas comunidades de forma directa con la Línea A del Metro de la Ciudad de México en la estación La Paz.

¿Cuáles son las 12 estaciones y la ruta completa del proyecto?

Según los documentos técnicos divulgados por la Secretaría de Movilidad del Estado de México, el trayecto contará con dos terminales y diez paraderos intermedios diseñados para optimizar el abordaje de los 127,000 usuarios diarios proyectados. Las estaciones confirmadas son:

Texcoco (Terminal)

Autónoma de Chapingo

San Bernardino

Puerta Texcoco

Central de Abasto

Piedras Negras

Francisco Villa

Conalep

Los Reyes

La Magdalena

Los Reyes La Paz

La Paz (terminal con conexión al Metro CDMX).

¿Cuánto tiempo se ahorrará en cada trayecto y cómo operará?

Conforme a las proyecciones operativas difundidas por las autoridades mexiquenses y reportadas por Chilango, los trenes circularán a una velocidad comercial de 41 km/h y alcanzarán máximas de 80 km/h. Esto permitirá realizar el recorrido completo de terminal a terminal en solo 30 minutos .

Este ajuste operativo representa una reducción del 50% en los tiempos actuales de traslado, ahorrando hasta 40 minutos a los pasajeros. La flota estará compuesta por 14 trenes dobles con doble cabina de mando y convivirá en un esquema operativo mixto con el transporte ferroviario de carga de la región.

¿Cuándo inicia la construcción y cuánto se invertirá?

Las fichas técnicas del Gobierno Federal en Proyectos México señalan que el proyecto se encuentra en etapa de preinversión bajo un esquema Greenfield (obra desde cero). La edificación de talleres, cocheras, vías y sistemas electromecánicos se asignará a través de una licitación pública nacional.

Para su ejecución, el Paquete Económico del Estado de México asignó un presupuesto de 2,600 millones de pesos. Se contempla que, tras el fallo de la licitación, las obras civiles en el terreno arranquen formalmente durante el transcurso del año, consolidando así el Plan Integral para la Zona Oriente impulsado coordinadamente entre el Gobierno Mexiquense y el Gobierno Federal.