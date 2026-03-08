Este domingo 8 de marzo, el tren Sarmiento no llegará a la estación Once debido a trabajos viales vinculados a la construcción de dos pasos bajo nivel. La medida fue anunciada por Trenes Argentinos Operaciones (SOFSE), en coordinación con los avances que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Movilidad del Gobierno de la Ciudad en estas obras clave. Según explicaron desde la Ciudad, la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) avanza con la instalación de un “puente de servicio” y con el montaje de vigas para los futuros túneles, lo que obliga a intervenir sobre las vías durante toda la jornada. Durante este domingo 8 de marzo, la línea Sarmiento prestará servicio reducido entre Moreno y Liniers. No habrá trenes llegando ni saliendo desde la terminal Once debido a las tareas que se realizarán sobre las vías. La prestación limitada se mantendrá hasta las 20 horas, momento en que la circulación comenzará a normalizarse. Trenes Argentinos confirmó que el primer tren en completar el recorrido completo saldrá de Moreno a las 19:17. Desde Once, el servicio pleno se retomará con la formación de las 20:16. Hasta entonces, los pasajeros deberán tener en cuenta que Once permanecerá cerrada al servicio de trenes y que la operación se concentrará únicamente en el tramo Liniers–Moreno. Tras la jornada de servicio reducido del domingo, desde el lunes 9 de marzo regirá un nuevo cronograma oficial de horarios para todas las formaciones de la línea Once–Moreno. Lunes a viernes – Primeros trenes Lunes a viernes – Últimos trenes Sábados – Primeros trenes Sábados – Últimos trenes Domingos y feriados – Primeros trenes Domingos y feriados – Últimos trenes Las obras que afectan la operación del Sarmiento forman parte de dos proyectos clave para reducir demoras, mejorar la seguridad vial y agilizar la circulación en zonas históricamente congestionadas: