El Tren Azul de Zaragoza vuelve a realizar su recorrido hacia Canfranc. De ese modo, Automóviles Luarca, S. A. (ALSA) y la Asociación Zaragozana de Amigos del Ferrocarril y Tranvías (AZAFT) ofrecen la posibilidad de conectar otra vez estas dos ciudades de España. Se trata de uno de los últimos trenes históricos del país, ubicado en Aragón. Asimismo, es considerado un valioso patrimonio histórico y cultural que ha sido restaurado y actualmente refleja vestigios de un tiempo pasado. La locomotora diésel de la serie 333 de ALSA, se emplea a fondo, sobre todo en el tramo entre Jaca y Canfranc, en el que subirá 368 m en poco menos de 25 km, con rampas que, en ocasiones, se acercan a las 20 milésimas.Durante el trayecto, los pasajeros pueden disfrutar de la naturaleza incomparable del Pirineo y, ya en Canfranc, contemplar el impresionante edificio de la estación internacional, recientemente rehabilitado. Tras pasar unas horas en el pueblo, regresa a Zaragoza Delicias, donde concluye el viaje. El Tren Azul está formado por el coche salón ZZ-1601, el coche restaurante WR-2747, con interiores de marquetería originales de 1926, y el coche restaurante WR-3567, que además de las plazas sentadas tendrá servicio de bar durante todo el trayecto. Además, posee el coche de departamentos CC-5137 y el BB4-6033, el coche camas YFt-4648 en posición día y el coche estafeta P3-3067 con el museo postal. Los sábados 13, 20 Y 27 de septiembre, el tren histórico volvió a surcar el valle del río Aragón para llegar a la mítica estación de Canfranc. El horario es el siguiente: Salida Zaragoza Delicias: 8:42 hZaragoza Goya: 8:50 hCanfranc: 12:08 h Regreso Canfranc: 18:45 hJaca: llegada 19:14 h, salida 19:44 hZaragoza Goya: 22:37 hZaragoza Delicias: 22:41 h Además del viaje en el Tren Azul ida y vuelta, este precio incluye el Seguro Obligatorio de Viajeros. Por su parte, los niños hasta 3 años que no ocupen plaza no pagan billete, y los socios AZAFT cuentan con un 20% de descuento. De ese modo, las tarifas base son las siguientes: Coche ZZ-1601: 54,95 euros (niños: 38,20 euros)Coche YF-4648: 42,95 euros (niños: 31,20 euros)Coche WR-2747: 42,95 euros (niños: 31,20 euros)Coche WR-3567: 42,95 euros (niños: 31,20 euros)Coche CC-5137: 38,95 euros (niños: 21,20 euros)Coche BB4-6033: 38,95 euros (niños: 21,20 euros)Coche BB-5043: 38,95 euros (niños: 21,20 euros)