Antes de conducir, es importante consultar la normativa de tránsito vigente en la entidad correspondiente y evitar manejar después de consumir alcohol o drogas.

Conducir bajo los efectos del alcohol o de estupefacientes puede tener consecuencias que van más allá de una multa. En México, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial contempla el retiro de la licencia o el permiso para conducir durante al menos un año para quienes sean sorprendidos manejando bajo la influencia de estas sustancias.

La disposición está contemplada en el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que establece que las autoridades competentes deben incorporar esta medida en sus respectivos reglamentos de tránsito. La aplicación concreta queda conforme a la normativa vigente en cada jurisdicción.

¿Qué establece el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial?

El artículo 51 dispone que las autoridades competentes deben establecer en sus respectivos reglamentos de tránsito el retiro de la licencia o el permiso para conducir por un periodo no menor a un año cuando una persona sea sorprendida manejando bajo los efectos del alcohol o de drogas , psicotrópicos o estupefacientes.

La norma también contempla un plazo mínimo distinto para quienes conducen vehículos de transporte público o de carga. En estos casos, el periodo de retiro previsto es de al menos seis meses.

El plazo de un año funciona como mínimo para la conducción particular , de acuerdo con la disposición federal.

Ley General de Movilidad y Seguridad Vial prohibe conducir bajo efectos del alcohol o drogas.

¿Qué ocurre en la Ciudad de México?

En la Ciudad de México, la Ley de Movilidad local contempla disposiciones específicas sobre la suspensión de la licencia. El artículo 68, fracción III, establece la suspensión por un año en el supuesto correspondiente, mientras que el artículo 69 Bis regula la retención de la licencia durante ese periodo.

Para comprender el alcance de la medida, es importante distinguir estos puntos:

Ámbito nacional: el artículo 51 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece el periodo mínimo de retiro de la licencia para la conducción particular.

Transporte público y de carga: la disposición federal prevé un periodo mínimo de seis meses.

Ciudad de México: la legislación local contiene reglas específicas sobre la suspensión y retención de la licencia.

La norma determina evitar manejar después de consumir alcohol o sustancias que puedan afectar las capacidades necesarias para circular de manera segura.