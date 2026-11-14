Un hombre y una mujer abrazados en el cementerio.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece quiénes pueden recibir una herencia cuando una persona fallece sin dejar testamento y no tiene descendientes, ascendientes ni cónyuge.

En esas circunstancias, la sucesión puede alcanzar a los parientes colaterales, entre ellos hermanos, sobrinos y tíos, aunque existen condiciones legales que determinan quiénes tienen prioridad y cómo se distribuyen los bienes del fallecido.

¿Quiénes pueden heredar cuando no hay hijos, padres ni cónyuge?

Las sucesiones intestadas, también conocidas como sucesiones sin testamento, se producen cuando una persona fallece sin dejar disposiciones testamentarias válidas sobre sus bienes. En estos casos, la ley establece un orden de parentesco para determinar quiénes tienen derecho a recibir la herencia.

Una mujer de negro luto en un cementerio llora frente a una lápida. eugene barmin

De acuerdo con el Código Civil y Comercial, los herederos legítimos son:

Los descendientes del fallecido, como hijos, nietos y bisnietos.

Los ascendientes, como padres y abuelos.

El cónyuge sobreviviente.

Los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

Cuando no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge, los derechos hereditarios pueden pasar a los familiares colaterales , siempre que se encuentren dentro del grado de parentesco permitido por la normativa.

Sucesión de colaterales: cuándo heredan los hermanos, sobrinos y tíos

Los parientes colaterales son aquellos que tienen un antepasado en común con el fallecido, pero no descienden directamente de él. Dentro de este grupo se encuentran los hermanos, sobrinos, tíos y otros familiares hasta el cuarto grado.

Sin embargo, no todos heredan al mismo tiempo ni tienen los mismos derechos. El Código Civil y Comercial establece que los hermanos y sus descendientes pueden recibir los bienes cuando no existen herederos de los órdenes anteriores.

Por este motivo, si el fallecido tiene hermanos o sobrinos con derecho a heredar, los tíos quedan excluidos de la sucesión, ya que pertenecen a un grado de parentesco más lejano.

¿Cómo se reparte la herencia entre los parientes colaterales?

La distribución de los bienes depende de los familiares que estén vivos al momento del fallecimiento y del grado de parentesco que tengan con el causante.

En términos generales, los hermanos tienen prioridad dentro de la sucesión colateral, mientras que los sobrinos pueden heredar en determinadas circunstancias, como cuando ocupan el lugar de su padre o madre fallecido, que era hermano del causante.

Los tíos, por su parte, pueden recibir la herencia cuando no existen hermanos ni descendientes de hermanos con derecho a suceder. La normativa contempla así un orden de prioridad que impide que familiares de un grado más lejano desplacen a quienes tienen un vínculo de parentesco más cercano.