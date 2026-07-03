El Mundial 2026 ya se está jugando en Estados Unidos, México y Canadá con mucha emoción. Millones de fanáticos disfrutan de los partidos y debaten sobre los posibles resultados del torneo y algunos adivinos y tarotistas ya hicieron sus propias predicciones sobre este gran evento deportivo antes de su inicio.

Sin embargo, hubo una predicción que lanzó Diego Maradona muy llamativa sobre el torneo actual hace algunos años antes de morir. El astro argentino compartió su pensamiento en el año 2018 durante el certamen de Rusia y su declaración sorprendió a todo el mundo por su increíble precisión sobre el futuro.

¿Qué predijo Maradona sobre el Mundial 2026?

Maradona criticó la organización del torneo en el programa televisivo llamado “De la mano del Diez”. El exfutbolista dialogaba con el periodista Víctor Hugo Morales sobre las nuevas sedes mundialistas y en este contexto, afirmó que los americanos buscarían dividir los partidos para introducir más cortes comerciales .

El ídolo argentino había sentenciado que el negocio publicitario alteraría la estructura tradicional de los noventa minutos.

Esta advertencia ya se cumplió debido a la implementación obligatoria de las pausas de hidratación. La FIFA ordenó detener los partidos durante tres minutos en cada tiempo de juego. Las cadenas de televisión aprovechan este espacio muerto para transmitir anuncios comerciales de marcas. El juego se interrumpe notablemente y la profecía del capitán argentino se volvió realidad.

Maradona predijo que los partidos tendrían 3 cortes.

La medida genera fuertes quejas entre los espectadores y los propios futbolistas actuales, ya que muchas personas consideran que estas pausas arruinan el ritmo natural de la competencia futbolística. Los directores técnicos también muestran su descontento por las constantes interrupciones estratégicas en la cancha a la vez que el público silba en los estadios cuando el árbitro frena el desarrollo del partido.

Otras predicciones y su visión crítica

El capitán argentino durante las décadas del 80′ y del 90’ ya había manifestado su total desacuerdo con la elección de los tres países organizadores. Maradona apuntó contra Canadá por no tener tradición futbolística y redobló que solo destacaba en los deportes invernales.

El nacido en Fiorito también aseguró que México no merecía la organización por su bajo nivel deportivo y proyectó que el seleccionado mexicano quedaría eliminado rápidamente en las primeras rondas eliminatorias.

Diego siempre mantuvo una postura muy crítica hacia el poder político de los Estados Unidos. El exfutbolista cuestionaba la falta de pasión de los norteamericanos por el fútbol y defendía la identidad popular del deporte frente al avance de los intereses económicos corporativos.

El astro acertó otros eventos importantes del fútbol mundial durante su extensa trayectoria pública. El exfutbolista denunció la corrupción de los dirigentes deportivos durante muchas décadas antes del famoso caso FIFA Gate y sus algunas de sus más polémicas declaraciones terminaron coincidiendo con las investigaciones judiciales del año 2015.