Lionel Messi anunció su retiro de la Selección Argentina después de 20 años con la camiseta albiceleste.

El capitán comunicó la decisión a través de un extenso posteo en Instagram, en el que explicó por qué tomó la decisión: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

El rosarino aseguró que se trató de una decisión que “dolió y duele en el alma”, pero que entiende que llegó el momento de cerrar una etapa.

La frase que Messi había escrito dos días después de la final

Una de las revelaciones más importantes del mensaje apareció al final.

Messi aclaró que las palabras publicadas habían sido escritas el 21 de julio, apenas dos días después de la final.

El jugador agregó que, después de la muerte de su papá, se encontraba todavía más convencido de la decisión que había tomado.

El propio Messi dejó en claro que la derrota en la final fue el punto de partida de su reflexión, mientras que la situación familiar posterior terminó reforzando una determinación que ya estaba tomada.

Messi y sus 20 años con la Selección Argentina

Messi debutó con la Selección Mayor el 17 de agosto de 2005, en un amistoso frente a Hungría disputado en Budapest.

Desde entonces, atravesó diferentes generaciones de futbolistas y entrenadores hasta convertirse en capitán, referente y una de las principales figuras de la historia del seleccionado argentino.

Lionel Messi en el Mundial Juvenil 2005

Durante esos 20 años, nuestro delantero vivió prácticamente todas las emociones posibles con la camiseta albiceleste.

Pasó de las primeras convocatorias y las grandes expectativas a sufrir derrotas en finales y recibir críticas, para luego convertirse en el protagonista de una generación que consiguió títulos que Argentina llevaba décadas buscando.

El fin de la carrera futbolística de nuestro capitán

“Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados”, finalizó Messi en su comunicado.

Lionel Messi y Enzo Fernández celebran la clasificación a la final Fuente: XinHua Jia Haocheng

La “pulga” definió lo vivido como “una locura” y agradeció a todos los argentinos por el cariño recibido durante sus 20 años con la camiseta.

Agregó que, a partir de este momento, va a pasar a ser un hincha más de la selección que tantos recuerdos le dejó.