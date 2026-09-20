Mantener el baño perfumado no necesariamente implica comprar aromatizantes costosos o instalar dispositivos automáticos. Existe un sencillo truco casero que aprovecha una parte del rollo de papel higiénico que normalmente queda oculta: el tubo de cartón.

La técnica consiste en colocar unas pocas gotas de aceite esencial en la parte interna del cilindro, de manera que el cartón absorba la fragancia y la vaya liberando de forma gradual. Es un método práctico para sumar un aroma agradable al ambiente sin aplicar el producto directamente sobre el papel.

Cómo perfumar el papel higiénico con aceite esencial

El procedimiento es rápido y requiere apenas unos pasos. Para hacerlo, hay que retirar el rollo del soporte y aplicar dos o tres gotas de aceite esencial sobre la superficie interna del tubo de cartón.

Después, se debe esperar unos segundos para que el material absorba el líquido y volver a colocar el rollo en su lugar. La aplicación puede repetirse cuando el perfume pierda intensidad o al colocar un rollo nuevo.

La principal precaución consiste en evitar que el aceite entre en contacto con las hojas del papel higiénico. Los aceites esenciales son sustancias concentradas y pueden provocar irritación o reacciones en personas sensibles si entran en contacto directo con la piel.

El mecanismo es similar al de un pequeño difusor: las fibras del cartón retienen parte del aceite y permiten que su aroma se desprenda poco a poco. La duración y la intensidad dependerán de factores como la cantidad utilizada, el tamaño del baño y la ventilación del lugar. Así es como en algunos hoteles mantienen el buen olor en las habitaciones.

Cómo perfumar el papel higiénico con aceite esencial. Gemini IA.

Qué aromas se pueden utilizar

La lavanda es una de las alternativas más utilizadas para este tipo de método debido a su fragancia suave y característica. Sin embargo, no es la única opción.

También pueden utilizarse aromas cítricos, como limón o naranja, o fragancias como eucalipto y menta, que aportan perfiles más intensos o frescos. En todos los casos, es importante utilizar productos destinados a este tipo de uso y respetar las indicaciones de su etiqueta.

De todos modos, este truco tiene una función exclusivamente aromática. No elimina las causas de los malos olores. Para mantener el baño fresco es necesario limpiar con frecuencia el inodoro y las distintas superficies, prestar atención a los desagües, evitar acumular toallas húmedas y mantener una buena circulación de aire.

Si el mal olor permanece pese a la limpieza, puede ser conveniente revisar el estado de las cañerías, los sifones o el sistema de ventilación.

Precauciones antes de aplicar el truco

Aunque se trata de una técnica sencilla, los aceites esenciales son productos concentrados y requieren ciertos cuidados. Antes de utilizarlos, conviene tener en cuenta:

Mantenerlos alejados de niños y mascotas: los frascos deben conservarse fuera de su alcance.

No excederse con la cantidad: en espacios pequeños, unas pocas gotas son suficientes.

Evitar el contacto con la piel y los ojos: el aceite debe quedar únicamente sobre el cartón.

Considerar posibles sensibilidades: algunas personas pueden presentar irritación o molestias frente a determinados aromas.

Ventilar el baño: una correcta circulación de aire ayuda a mantener el ambiente fresco.

Revisar las indicaciones del fabricante: no todos los aceites o preparados tienen las mismas recomendaciones de uso.

Guardar el producto correctamente: el envase debe permanecer cerrado y lejos de fuentes de calor.

De esta manera, el tubo de cartón del papel higiénico puede convertirse en un difusor casero y de bajo costo, aunque siempre como complemento de una correcta limpieza y ventilación del baño.